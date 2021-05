Equipe de France: Benzema à l’Euro, ça se précise

Karim Benzema (33 ans) devrait bien figurer dans la liste des 26 joueurs retenus avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, selon Le Parisien. Après cinq ans et demi d’absence.

L’hypothèse paraissait encore invraisemblable il y a quelques heures. Mais un retour de Karim Benzema en équipe de France semble bien se préciser. Ce mardi matin, L’Equipe confiait que le sujet était sur la table et n’était plus aussi tabou. Selon Le Parisien désormais, l’attaquant du Real Madrid devrait bien figurer dans la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro. Pour la première fois depuis octobre 2015, Didier Deschamps devrait donc citer son nom, ce mardi soir aux environs de 20h20 sur M6 et TF1.

29 buts avec le Real cette saison

Sur le plan sportif, la présence de l’attaquant du Real Madrid est incontournable au regard de sa grosse saison en club (29 buts en 45 matchs). Mais ce n’est pas ce point qui l’éloigne des Bleus si longtemps. Benzema n’a plus été retenu depuis le 6 octobre 2015 (auteur d'un doublé face à l'Arménie) en raison de son implication présumée dans l’affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena.

>> Toutes les infos sur la liste des 26 à suivre EN DIRECT

Depuis, le fil s’était largement distendu entre Benzema et Deschamps, blessé par son interview à Marca dans laquelle Benzema regrettait que le sélectionneur ait "cédé à une partie raciste de la France". "DD" avait encore plus mal vécu de voir le mur de sa maison tagué du mot "raciste" quelques jours après cette interview. Au point que l’on pensait le sélectionneur fâché pour toujours avec "KB9". En son absence, la France a disputé la finale de l'Euro 2016 et décroché le titre de championne du monde 2018.

Cette fois, il devrait donc être de la fête. Deschamps a déjà prouvé à plusieurs reprises (Rabiot, Ben Arfa, Gignac, Payet) qu’il n’était pas rancunier et pouvait s’asseoir sur des rancœurs au nom d’un objectif: la victoire. Sans sacrifier l'unité collective. Les éléments semblent donc réunis.

Après cinq ans et demi d’absence, Benzema s’apprête donc à renouer le fil de son histoire avec l’équipe de France. Celle-ci est toujours arrêtée à 81 sélections et 27 buts. Elle gonflera enfin au sein d’une équipe où la place de titulaire lui semble promise. Il faudra attendre encore quelques heures avant l’officialisation du retour de celui qui vient de recevoir le trophée UNFP du meilleur joueur français de l’étranger. Son association avec Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann fait déjà saliver un pays longtemps divisé sur ce sujet mais en passe d’être réuni.