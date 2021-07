Euro 2021: Chiellini s’attendait à affronter les Bleus en demi-finales

Grand artisan du superbe parcours de l’Italie à l’Euro 2021, le défenseur central Giorgio Chiellini (36 ans) a écarté l’Espagne en demi-finales et visera le titre de champion d’Europe face à l’Angleterre dimanche à Wembley. Mais le joueur de la Juve a avoué qu’il s’attendait à voir l’équipe de France sur son chemin.

"Au début, nous pensions que Mancini était fou quand il nous a dit que nous devrions penser à gagner l'Euro." Pas si fou que ça, le sélectionneur de l’Italie. Même pour l’expérimenté Giorgio Chiellini, il était difficile de penser à un possible triomphe de la Nazionale au championnat d’Europe. Mais alors que la compétition s’achève dimanche à Wembley, le défenseur de la Juventus n’est plus qu’à un match du rêve absolu. A Londres, Chiellini et ses partenaires défieront l'Angleterre en finale de l'Euro 2021.

Avant cet ultime rendez-vous, les Italiens ont écarté l’Autriche en 8e (2-1), la Belgique en quarts (2-1) et l’Espagne en demi-finales (1-1, 4 t.a.b. à 2). Un parcours magnifique même si l’expérimenté défenseur (il aura 37 ans le 14 août) imaginait plutôt se frotter aux champions du monde français qu’à la Roja.

"Pour moi, les Bleus étaient les grands favoris"

"Après la phase de groupes, je m'attendais vraiment à jouer la France en demie et pas l'Espagne, a-t-il déclaré dans un entretien à l’UEFA. Pour moi, les Bleus étaient les grands favoris. Pour arriver en finale, je m'attendais donc à devoir affronter la Belgique, la France et finalement l'Angleterre."

Les Bleus ayant chuté dès les 8e face à la Suisse, Chiellini n’aura pas à affronter Mbappé et Benzema. Et s'il est sorti vainqueur de son opposition face à l’Espagne, les joueurs de Luis Enrique lui ont donné aussi des sueurs froides. "C'est la première fois depuis trois ans qu'on tombe sur un rival capable de nous faire souffrir comme ça. Nous avons eu besoin de cœur et d'humilité pour comprendre que nous avions un meilleur adversaire dans ce que nous aimons faire : dominer le jeu. Contre certains adversaires, il faut changer de stratégie et s'attendre à souffrir. Mais ça vous nous servir pour le futur." Et notamment pour la finale de dimanche contre l’Angleterre.

"L'Angleterre, ce n'est pas que Harry Kane"

Une finale durant laquelle il aura pour mission de museler Harry Kane. "C'est un joueur hyper complet. Il sait marquer de la tête et des deux pieds, il a vraiment progressé. Mais l'Angleterre, ce n'est pas que Harry Kane. Ils ont des super joueurs sur les ailes, et tous leurs remplaçants ont le niveau pour être titulaires. Grealish, Sancho, Rashford, Foden, Henderson, ce sont des joueurs exceptionnels. C'est une équipe complète. Ce sera un grand match", conclut Chiellini.