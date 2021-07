Euro 2021: comment sera désigné le meilleur buteur

La finale de l’Euro 2021 entre l’Italie et l’Angleterre approche à grand pas. Avec la fin de la compétition, la course au trophée de meilleur buteur sera enfin réglée. RMC Sport vous explique comment les candidats seront départagés et qui peut encore y prétendre.

N’en déplaise aux plus moqueurs, "CSC" ne sera pas élu meilleur buteur de l’Euro. La compétition estivale 2021 touche à sa fin et après un mois de compétition, l’heure des bilans arrive. En attendant de savoir qui de l’Angleterre ou de l’Italie remportera la finale à Wembley ce dimanche (21h), plusieurs joueurs espèrent encore quitter terminer le tournoi continental avec le trophée de meilleur buteur en poche.

Meilleur buteur en 2016 avec six buts, Antoine Griezmann n’avait souffert d’aucune et avait terminé loin devant Alvaro Morata, Olivier Giroud ou encore Dimitri Payet et Cristiano Ronaldo (3 buts). Avec une seule réalisation, contre la Hongrie, l’attaquant des Bleus ne gardera pas son bien en 2021. Plusieurs hommes peuvent encore y prétendre.

Ronaldo devance Schick pour… une passe

Eliminé dès les huitièmes de finale de l’Euro, Cristiano Ronaldo a eu le temps d’y inscrire cinq buts. Si les trois penalties inscrits par la star portugaise pourraient apporter un bémol à sa performance, cela ne l’empêche pas de devancer Patrik Schick. Lui aussi auteur de cinq buts dans la compétition, le Tchèque a été éliminé dès les quarts de finale et ne fera plus grossir son total.

Mais à l’inverse de CR7, auteur d’une passe décisive, l’attaquant de Leverkusen n’a délivré aucune offrande. Voilà bien pourquoi Cristiano Ronaldo trône au sommet du classement des meilleurs buteurs selon le règlement mis en place par l’UEFA.

Maigre lot de consolation pour le buteur de la République tchèque, sa merveille de plus de 45 mètres contre l’Ecosse pourrait bien lui offrir le titre honorifique de plus belle réalisation de l’Euro.

Kane encore en course pour l’histoire

Cristiano Ronaldo semble donc proche de décrocher une nouvelle récompense malgré l’élimination précoce de la Seleçao das Quinas. Mais attention, plusieurs joueurs qualifiés pour la finale espèrent encore lui ravir la première place du classement. En particulier Harry Kane.

Muet pendant les poules, l’attaquant anglais a débloqué son compteur face à l’Allemagne lors des huitièmes. Avec un doublé en quart et le but de la qualification pour la finale, le buteur des Three Lions est désormais à quatre réalisations.

Problème, il n’a pas délivré la moindre passe décisive dans le tournoi. Pour devancer CR7, Harry Kane devra donc inscrire un doublé en finale contre l’Italie ou bien marquer un but et offrir deux caviars à ses partenaires. En cas d’égalité à 5 buts et 1 passe décisive, le Portugais serait toujours devant à la faveur d’un temps de jeu moindre.

Autre élément à prendre en compte, Harry Kane pourrait devenir le deuxième homme à enchaîner une Coupe du monde et un Euro en tant que meilleur buteur en cas de doublé face à la Nazionale, le premier depuis Gerd Muller en 1970 et 1972.

Le détonateur Sterling, une surprise à l’italienne

Sauf exploit incroyable avec un quintuplé pendant la finale entre l’Angleterre et l’Italie, ils ne sont plus très nombreux à pouvoir prétendre au titre de meilleur buteur de cet Euro 2021. Du côté transalpin, cinq joueurs joueurs ont inscrit deux buts: Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Federico Chiesa et Ciro Immobile. Des ce quintet, seul l'attaquant de la Lazio y a ajouté une passe décisive et un triplé couplé à un caviar lui offrirait le trophée.

Côté anglais, outre Harry Kane, seul Raheem Sterling semble capable de viser le trophée de meilleur buteur. Véritable feu follet de l’équipe dirigée par Gareth Southgate, l’ailier de Manchester City en est à trois buts et une passe décisive. En cas de doublé contre l’Italie, il reviendrait à hauteur de Crisitano Ronaldo mais serait devancé par le Portugais au nombre de minutes jouées. Avec un doublé plus une autre offrande, le trophée de soulier d’or de l’Euro serait pour lui. Seule chose certaine, pour déloger CR7 de la première place, il faudra briller et ainsi offrir une finale spectaculaire au public massé à Wembley.

Les critères de classement pour le titre de meilleur buteur

1: buts en phase finale

2: nombre de passes décisives en phase finale

3: plus petit nombre de minutes jouées en phase finale

4: Plus grand nombre de buts marqués dans la phase de qualification