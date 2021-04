Euro 2020: la chute du trophée emporté par le vent à Bucarest

Une scène amusante s'est jouée ce week-end à la télévision roumaine. Alors que le trophée de l'Euro 2020 était présenté devant le stade de Bucarest, l'une des onze villes hôtes de la compétition, la coupe est tombée par terre, emportée par un panneau publicitaire balayé par le vent.

C'est une petite mésaventure pour le trophée de l'Euro 2020, qui doit se dérouler pour rappel du 11 juin au 11 juillet 2021. En attendant le lancement officiel de la compétition, la coupe est présentée dans les 11 villes qui accueilleront l'événement aux quatre coins de l'Europe.

Le trophée présenté dans les 11 villes hôtes

Comme ce fut le cas pour Rome qui aura l'honneur du premier match de la compétition le 11 juin prochain, Bucarest a reçu le trophée ce week-end devant le stade Arena Națională, qui accueillera trois matchs du groupe C et un huitième de finale. Mais au cours d'une émission à la télévision roumaine, un coup de vent a emporté d'abord le panneau publicitaire, qui s'est écrasé ensuite sur a coupe, la faisant tomber.

Si le trophée ne semble pas avoir été endommagé, il y a fort à parier qu'il ne s'agissait ici que d'une copie officielle, comme c'est souvent le cas pour les sorties médiatiques. La version officielle de la coupe sera en tout cas remise au pays vainqueur de la compétition le 11 juillet prochain, dans une finale qui se déroulera à Wembley.

Pour rappel, l'UEFA a confirmé vendredi dernier quelques modifications dans son planning concernant l'Euro 2020. Bilbao et Dublin ont été retirées des villes hôtes de cette compétition décalée d'un an en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Séville a récupéré les affiches de Bilbao, alors que Saint-Pétersbourg a repris les affiches des poules de Dublin, et Londres (Wembley) le huitième de finale prévu initialement dans la capitale irlandaise.