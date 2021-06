Super League: Ceferin assure que la procédure disciplinaire "reprendra"

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a assuré vendredi à l'AFP qu'il n'était pas question d'abandonner la procédure disciplinaire, suspendue cette semaine, visant le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, les trois derniers mutins qui refusent toujours de renier l'éphémère projet de "Super Ligue".

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, encore impliqués dans la Super League, ne sont pas tirés d'affaire. Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a assuré vendredi que la procédure disciplinaire visant ces trois clubs sera bien relancée, même si elle a été suspendue dans la semaine. "Le processus reprendra, c'est certain", a affirmé le dirigeant slovène, dans un entretien accordé à l'AFP.

"La chose importante, pour moi, c'est que ces trois clubs ont perdu la bataille morale et sportive. Maintenant c'est une bataille juridique, je considère qu'il faut laisser les avocats la terminer. L'avis de l'équipe juridique était d'abord de s'occuper des dossiers en cours devant la justice et ensuite reprendre la procédure disciplinaire. La justice est parfois un peu en retard, mais elle arrive toujours, dans la vie. Et elle arrivera dans cette affaire", a-t-il ajouté.

En attente de la justice européenne

L'UEFA a annoncé le 9 juin suspendre "jusqu'à nouvel ordre" la procédure disciplinaire engagée le 25 mai, dans laquelle les trois clubs risquent des sanctions pour ne pas avoir renoncé au projet de Super League, créé pour concurrencer la Ligue des champions. Ce projet a toutefois rapidement perdu tout contenu avec la défection des neuf autres clubs associés.

Le 7 juin, l'UEFA s'était vu notifier une injonction prononcée fin avril par un tribunal de Madrid, qui avait interdit à l'organisation ainsi qu'à la FIFA de sévir contre ce potentiel projet tant que le conflit n'aurait pas été tranché sur le fond. Dans l'intervalle, le magistrat madrilène avait saisi la justice européenne pour savoir si l'UEFA respecte le droit de la concurrence, laissant présager une décision lourde d'enjeux pour la gouvernance du sport en Europe, et qui pourrait s'avérer aussi retentissante que l'arrêt Bosman.

Ceferin évasif sur de possibles négociations

Le président de l'UEFA ne pense pas pour autant que les débats judiciaires vont s'éterniser pendant des années: "Je ne pense pas, nous verrons. C'est difficile pour moi d'émettre un jugement mais mon sentiment est que cela sera résolu très bientôt."



Quant à un accord éventuel avec les trois derniers mutins, comme l'ont négocié avant eux les neuf autres clubs? "Je ne veux pas discuter de ça maintenant. À partir du moment où ils sont allés sur le terrain juridique, je pense qu'il est correct de laisser cette partie légale se terminer. Pour le moment, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas discuter, ils veulent aller devant les tribunaux et se battre avec le monde du football", a-t-il conclu, alors que les trois clubs assurent vouloir discuter avec les instances.