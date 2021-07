Euro 2021: Delaney, pilier du Danemark et daltonien

Thomas Delaney, joueur majeur de la sélection danoise avec laquelle il affrontera l'Angleterre mercredi en demi-finale de l'Euro 2021 (21h), souffre de daltonisme. En 2018, il avait révélé être atteint de ce trouble qui peut être très handicapant sur un terrain de football.

Il en avait fait la révélation en direct à la radio, au sortir d'un match amical entre le Danemark et le Mexique quelques jours avant le début de la Coupe du monde 2018. Ce soir-là, Thomas Delaney, qui affrontera l'Angleterre en demi-finale de l'Euro 2021 mercredi (21h), s'était confié sur son daltonisme, une maladie génétique affectant la perception des couleurs.

>> Euro 201: les infos en direct

Après la rencontre, un supporter atteint du même trouble que lui avait appelé la radio danoise DR P3 pour expliquer qu'il avait eu du mal à distinguer la couleur des maillots des sélections danoises et mexicaines. L'actuel milieu défensif du Borussia Dortmund s'était alors rué sur son téléphone pour lui apporter son soutien. "Je m'appelle Thomas. Je suis daltonien et cela arrive. L'autre jour (lors du match entre le Danemak et le Mexique, ndlr), sur le terrain, c'était difficile de voir qui était dans mon équipe et qui était de l'autre côté", expliqua alors Delaney.

De nombreux métiers interdits aux daltoniens

Au départ, Delaney n'avait pas révélé son identité. Ce n'est que quand l'animateur lui avait demandé "Pour quelle équipe joues-tu?", qu'il rétorqua, le plus simplement du monde : "Dans l'équipe nationale danoise." Premier joueur professionnel en activité à reconnaître publiquement être atteint de daltonisme, l'international danois, titulaire indéboulonnable de la sélection emmenée par Kasper Hjulmand à l'Euro 2021, est devenu un véritable porte-parole.

"Je ne pense pas qu'il sache ce que cela signifie. La plupart des daltoniens ne s'expriment pas car ils craigent que cela n'affecte leur valeur", assure Kathryn Albany-Ward, fondatrice de l'organisation britannique "Sensibilisation aux daltoniens", à la BBC. 8,4% de la population mondiale est atteinte de daltonisme, et certains métiers, comme éléctricien, pharmacien ou encore conducteur de bus sont interdits aux personnes souffrant de cette maladie, qui peut avoir comme conséquence la difficulté à différencier le rouge et le vert ou encore le bleu et le jaune.

Delaney: "Ce que j'ai fait, c'était juste regarder les visages"

Le football, pour sa part, n'est pas proscrit. Mais l'éxercer à haut niveau peut parfois devenir un calvaire pour les daltoniens. "Nous jouons généralement avec des shorts de couleur différente. Mais, lors de ce match entre le Danemark et le Mexique, ils étaient tous les deux blancs, ce qui a rendu les choses encore plus compliquées", expliquait Delaney à la radio danoise en 2018. "Ce que j'ai fait, c'était juste regarder les visages, mais je devais le faire très vite pour ne pas perdre le ballon. Quand les gens sont proches on les distingue bien, mais quand le rythme est élevé et qu'ils sont plus loin, c'est un peu difficile."

En 2018, les révélations de Delaney avaient fait bouger les lignes. En phase poule du Mondial russe, seulement quelques jours après la prise de parole du Danois, l'Australie et le Danemark avaient accepté de revêtir leur deuxième maillot, afin de ne pas jouer en jaune et rouge et ainsi ne pas "nuire" à Delaney.