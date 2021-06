Euro 2021: le point sur les équipes qualifiées, en ballotage et déjà éliminées

La victoire de l'Autriche contre l'Ukraine et la défaite de la Russie face au Danemark, ce lundi, ont permis aux Bleus de se qualifier pour les 8es de finale de l'Euro sans même avoir à jouer. Comme la France, dix autres nations ont d'ores et déjà validé leur billet pour le prochain tour. On fait le point.

Le voile se lève progressivement sur les nations qualifiées pour les 8es de finale de l'Euro 2021. Ce lundi, de nouvelles équipes ont obtenu leur billet pour la phase finale, qui débute samedi 26 juin. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les sélections que l'on verra à l'action dès le week-end prochain dans la compétition.

Ils ont leur billet pour les 8es

Onze équipes sont d'ores et déjà assurées d'aller plus loin dans la compétition. Vainqueurs de leurs trois matchs, l'Italie (groupe A), la Belgique (groupe B) et les Pays-Bas (groupe C) seront de la partie avec leur première place. Chez les deuxièmes, le pays de Galles, l'Autriche et le Danemark ont eux aussi validé leur billet. Enfin, avec quatre points au compteur, cinq équipes sont assurées de finir au pire troisièmes de leur groupe : la France, la Suisse, la République tchèque, l'Angleterre et la Suède.

Ils sont en ballotage

Eux doivent encore batailler pour aller chercher leur qualification. À ce petit jeu-là, la Finlande et l'Ukraine, toutes les deux 3es de leur groupe avec trois points, ne partent pas avec une longueur d'avance en raison de leur différence de buts négative. Une différence qui pourrait coûter cher une fois que leurs adversaires auront, eux aussi, disputer leurs trois matchs de poules.

La Croatie et l'Ecosse (groupe D), qui s'affrontent dans le groupe D, viseront toutes deux la victoire, condition nécessaire pour franchir un nouveau palier. Dans le groupe E, l'Espagne, la Slovaquie et la Pologne peuvent encore accrocher leur billet tandis que dans le groupe de la France, Hongrie, Allemagne et Portugal peuvent également se qualifier. Soit dix équipes en ballotage ce lundi soir.

Ils sont éliminés

Malgré avoir lutté jusqu'au bout, la Macédoine du Nord de Goran Pandev n'a rien pu faire lundi face aux Pays-Bas (0-3) et quitte l'Euro avec zéro point. Idem pour la Turquie, battue dimanche soir par la Suisse (1-3) et qui quitte la compétition par la petite porte. Enfin, malgré une victoire face à la Finlande lors du deuxième match de poules, la Russie a laissé s'envoler sa chance à Copenhague face au Danemark (1-4) et s'arrête déjà.