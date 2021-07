Euro 2021: "Il y avait trop d'éléments contre la Belgique", regrette De Bruyne après l'élimination

Au micro de la télévision belge ce vendredi, après l'élimination au stade des quarts de finale de l'Euro face à l'Italie (2-1), Kevin De Bruyne a regretté les "éléments" contre les Diables Rouges. Le milieu offensif a pointé du doigt les différentes blessures, dont la sienne.

La Belgique a été éliminée de l'Euro 2021 ce vendredi, à Munich, face à l'Italie (2-1) au stade des quarts de finale. Arrivés avec de grandes ambitions, les Diables Rouges n'ont pas été épargnés par les blessures ces derniers temps. De quoi susciter forcément de la déception pour les joueurs de Roberto Martinez.

Au micro de télévision belge après la rencontre, Kevin De Bruyne a regretté les éléments défavorables qui ont touché la sélection: "Nous sommes bien sûr déçus mais il faut être lucide: on savait que ce serait un tournoi difficile car il y avait beaucoup d'éléments et de paramètres qui ont joué contre nous, a estimé le joueur de Manchester City. La blessure d'Eden (Hazard), le forfait de Timothy (Castagne) dès le premier match, Axel (Witsel en manque de rythme)... On a eu trop de problèmes pour être à 100%. Moi personnellement, je n'étais pas à 100%. Je remercie le staff médical qui a fait un boulot incroyable pour que je puisse jouer ce (samedi) soir malgré une déchirure à un ligament (d'une cheville). Je me suis battu..."

"Des gens vont être déçus"

Touché par une double fracture au visage après la finale de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne avait déjà connu une préparation difficile. Face au Portugal en huitième de finale, "KDB" avait été sorti sur blessure, touché à la cheville gauche. "Nous nous sommes tous battus jusqu'à la fin. En première période, l'Italie a été meilleure même si nous aurions pu ouvrir la marque. En deuxième période, nous avons eu les occasions pour faire 2-2, a analysé le joueur de Manchester City. Des gens vont être déçus, vont nous critiquer mais je pense que les supporters ont vu que nous avons tout donné."

Malgré une génération assez exceptionnelle, la Belgique n'a pas encore gagné de titre majeur. "On essaiera de nouveau la prochaine fois (au Mondial du Qatar, ndlr, a promis De Bruyne.. Mais dans un premier temps, je vais d'abord penser à me retaper".En attendant, l'Italie retrouvera l'Espagne pour une demi-finale de l'Euro, à Wembley.