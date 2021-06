Euro 2021: le record de précocité de Bellingham a tenu 6 jours, battu par le Polonais Kozlowski

Milieu offensif de la Pologne, Kacper Kozlowski est devenu ce samedi, à l'occasion du match face à l'Espagne (1-1), le plus jeune joueur à disputer un match de l'Euro. A l'âge de 17 ans et 246 jours, Kozlowski efface des tablettes Jude Bellingham, qui avait battu ce record de précocité avec la sélection anglaise il y a six jours.

Le record de Jude Bellingham n'aura pas tenu bien longtemps. Le milieu du Borussia Dortmund était devenu, dimanche dernier, lors de la victoire de l'Angleterre face à la Croatie (1-0) le plus jeune joueur à disputer un match de l'Euro, à l'âge de 17 ans et 349 jours. Six jours plus tard, Kacper Kozlowski a effacé des tablettes le prodige anglais (17 ans et 246 jours).

La Pologne peut encore rejoindre les huitièmes

Milieu offensif évoluant au Pogoń Szczecin, Kacper Kozlowski est entré en jeu ce samedi lors du match de la Pologne face à l'Espagne (1-1), remplaçant Mateusz Klich (57e). Plus jeune joueur de la compétition, Kacper Kozlowski aura donc l'assurance de garder son record pour les trois prochaines années au moins.

Avant le début de cet Euro 2021, le précédent record appartenait au Néerlandais Jetro Willems, qui avait participé à un match à 18 ans et 71 jours lors de l'Euro 2012. Neuf ans plus tard, le latéral gauche appartient à l'Eintracht Francfort depuis 2017, après plusieurs saisons au PSV Eindhoven, où il a remporté deux titres en Eredivisie, le championnat des Pays-Bas.

Il a débuté en pro à 15 ans

Kacper Kozlowski avait effectué ses débuts professionnels à 15 ans, devenant le plus jeune joueur du championnat polonais au XXIe siècle. Victime d'un accident de voiture en janvier 2020, Kozlowski a connu des mois difficiles mais a pu continuer à progresser, jusqu'à être convoqué par Paulo Sousa, sélectionneur de la Pologne, pour l'Euro.

Actuellement dernière du groupe E après deux journées avec un point, la Pologne affrontera la Suède mercredi prochain (18h) au Stade de Saint-Pétersbourg. Kacper Kozlowski et ses coéquipiers peuvent encore espérer une qualification pour les huitièmes de finale, alors que l'Espagne jouera dans le même temps face à la Slovaquie.