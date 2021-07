Euro 2021: Londres offre des places pour la finale en échange d’un vaccin

La mairie de Londres a trouvé une belle idée pour inciter ses habitants à se vacciner contre le Covid-19, en procédant à un tirage au sort parmi tous les vaccinés. Deux gagnants pourront assister à la finale de l’Euro ce dimanche.

L’annonce de Sadiq Khan va faire des heureux. Le maire de Londres a déclaré ce mardi qu’un tirage au sort regroupant les vaccinés contre le Covid-19 offrira notamment deux places pour la finale de l’Euro, prévue ce dimanche à Wembley. "Nous essayons d'encourager autant de Londoniens que possible à se faire vacciner", a-t-il confié à l'AFP. J'ai annoncé aujourd'hui (la mise en place) d'une incitation aux jeunes Londoniens à recevoir le vaccin".

Jusqu'à jeudi, "si vous vous rendez dans un centre de vaccination pour recevoir le vaccin, si vous prenez rendez-vous pour recevoir le vaccin, vous participez à un tirage au sort", a-t-il expliqué, alors que le Royaume-Uni est confronté à une envolée des contaminations liées au variant Delta.

"Une occasion unique dans une vie"

À la clé de cette loterie: deux billets pour assister en personne dimanche à la finale de l'Euro 2021 à Wembley, mais aussi 50 autres paires de tickets pour voir le match depuis la fan zone installée à Trafalgar square, dans le centre de la capitale.

Les personnes ayant reçu leur injection plus tôt pourront elles aussi s'inscrire en ligne à partir de mercredi et celles qui posteront sur les réseaux sociaux un message montrant qu'elles se font vacciner doubleront leurs chances d'être tirées au sort. "C'est une occasion unique dans une vie", a souligné M. Khan, qui "espère que le plus grand nombre possible de Londoniens profiteront de cette incitation" pour recevoir un vaccin qui "change la donne".

60.000 supporters à Wembley

Une campagne a aussi été lancée à destination des jeunes pour les inciter à se faire vacciner. Quelque 60.000 spectateurs seront autorisés cette semaine dans les tribunes de Wembley, pour les demi-finales et la finale de l'Euro, au lieu des 40.000 initialement prévus, dans cette enceinte d'une capacité maximale de 90.000 places. À commencer par Espagne-Italie ce mardi soir, sans supporter venant de l'étranger.

Une décision très critiquée face au rebond de l'épidémie au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe après la Russie avec 128.000 morts. Se voulant rassurant, Sadiq Khan a rappelé que "toute personne qui assiste au match devra avoir reçu deux doses du vaccin ou avoir subi un test pour s'assurer qu'elle n'est pas porteuse du virus".

Après avoir "travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement, la FA (fédération anglaise) et l'UEFA" sur ce dossier, le maire affirme avoir "fait en sorte que ce tournoi soit le plus réussi, mais aussi le plus sûr jamais organisé à Wembley".