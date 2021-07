Euro 2021: pourquoi Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur devant Schick

Cristiano Ronaldo a été élu meilleur buteur de l’Euro 2021 avec cinq buts, soit le même total que le Tchèque Patrick Schick. Le Portugais prend la tête grâce à sa passe décisive contre l’Allemagne.

Une nouvelle petite ligne de plus à son palmarès. Cristiano Ronaldo a été élu meilleur buteur de l’Euro 2021 grâce à ses cinq buts inscrits dans la compétition. Il devance le Tchèque Patrik Schick, lui aussi auteur de cinq réalisations. Mais l’attaquant du Bayer Leverkusen termine finalement à la deuxième place. En cas d’égalité, le nombre de passes décisives est le deuxième critère et Ronaldo en compte une à l’inverse de Schick, qui n’en a pas délivré.

L’attaquant de la Juventus a inscrit cinq des sept buts de son équipe dans la compétition, dont un doublé sur penalty face à la France. Seuls Raphaël Guerreiro (face à la Hongrie) et Diogo Jota (face à l’Allemagne sur une passe décisive… de Ronaldo) avaient également trouvé la faille pour la Seleçao.

Muet en finale, Harry Kane, qui pointait à quatre buts avant le coup d’envoi, a manqué l’occasion de signer le "doublé" de meilleur buteur après avoir obtenu le trophée lors de la Coupe du monde 2018 (6 buts). Il aurait pu devenir le deuxième joueur à réaliser une telle performance depuis l’Allemand Gerd Muller en 1970 et 1972. Raté.

Benzema sur le podium

Il ne figure même pas sur le podium. Karim Benzema s’invite en effet sur celui-ci. L’attaquant français a marqué quatre buts également, comme Kane, le Suédois Emil Forsberg et le Belge Romelu Lukaku. Aucun de ces joueurs n’a délivré de passe décisive. Le troisième critère entre alors en compte: celui du temps de jeu. Benzema est celui qui a le moins joué de ce quatuor (349 minutes) et affiche donc un meilleur ratio que ses trois autres rivaux. Il termine donc troisième devant Forsberg (4 buts en 371 minutes), Lukaku (4 buts en 444 minutes) et Kane (4 buts en 649 minutes).