Equipe de France: Mourinho triste pour Benzema

Pas tendre avec la France après son élimination en 8es de finale de l’Euro, José Mourinho est tout de même peiné de ce scénario pour un joueur: Karim Benzema à qui il prédisait le Ballon d’or en cas de succès.

L’élimination de l’équipe de France à l’Euro n’a pas franchement ému José Mourinho. L’entraîneur de l’AS Rome, également consultant pour talkSPORT, désigne les Bleus comme seuls responsables de leur défaite face à la Suisse en 8es de finale après avoir célébré bien trop tôt leur possible qualification pour le tour suivant. Une chose le chagrine tout de même dans ce scénario: la fin de l’aventure pour Karim Benzema, qu’il a connu pendant trois au Real Madrid (2010-2013) et qu’il adore.

"Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée parce que je pense que Benzema pourrait être… Cristiano Ronaldo non, Lionel Messi non, Mbappe non… Je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d'obtenir une récompense, un ballon en or (il utilise l'expression Gold Ball, un peu différente de Golden Ball, qui désigne le Ballon d'or en anglais, ndlr)... ou quelque chose comme ça, a-t-il confié. C'est un joueur incroyable, il a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique."

Le technicien portugais a particulièrement apprécié sa prestation contre la Suisse avec un doublé. "Son premier but est fantastique car la passe de Mbappé n'est pas bonne, remarque-t-il. Benzema fait une course et la passe arrive derrière lui. Son contact avec son pied gauche pour mettre le ballon devant lui pour attaquer à nouveau, puis le gardien de but sort et le gêne énormément mais il dévie le ballon avec le pied gauche vers le but. Techniquement, c'est un but incroyable d'un joueur brillant."

Mourinho s’est épanché un peu plus longuement sur la star du Real Madrid qu’il citaitcomme exemple lors de son passage à Tottenham (2019-2021). "Parfois, les gens me demandaient - quand j'étais à Tottenham - d'essayer de comparer Harry (Kane) avec d'autres attaquants, se souvient-il. J'ai toujours utilisé Karim car ce sont les attaquants qui s'ils ne marquent pas ils donnent quand même beaucoup à l'équipe. Les autres attaquants, s'ils ne marquent pas, ils ne donnent rien. Ce ne sont que des buteurs. Ces gars ne sont pas que des buteurs, ce sont des joueurs de football."

"Benzema est un neuf, un dix, quand il était plus jeune avec moi, je jouais Gonzalo Higuain comme un neuf et parfois Benzema jouait derrière ou à gauche ou à droite, poursuit-il en référence à son passage au Real Madrid. C'est un joueur fantastique et il prend tellement soin de lui et de sa préparation, maintenant physiquement il est meilleur qu'il ne l'était il y a dix ans. Il est meilleur, il est plus mince, il est plus fort, il est plus rapide. Je pense qu'il joue incroyablement bien et je suis déçu qu'il ne participe pas à la compétition parce que je le soutenais pour faire quelque chose de spécial."