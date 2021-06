Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Suède-Ukraine

Les huitièmes de finale de l’Euro 2021 s’achèvent ce mardi avec la rencontre entre la Suède et l’Ukraine. Un duel entre la sélection scandinave et l’équipe entraînée par la légende Andriy Shevchenko à suivre à 21h en direct sur TF1 et beIN Sports 1.

A l’heure où les supporters de la France continuent de regretter l’élimination des Bleus contre la Suisse, ceux de la Suède et de l’Ukraine s’apprêtent à vivre l’un des plus grands moments de leur histoire. Dernier huitième de finale de l’Euro 2021 au programme, cette affiche donne la part belle aux seconds-couteaux européens.

>> Euro 2021: les infos en direct

Qualifiés en terminant devant l’Espagne dans le groupe E, les Suédois partiront favori de ce duel entre deux sélections pas vraiment habituées à jouer les matchs à élimination directe ces dernières années. Un duel à suivre en direct depuis le stade Hampden Park de Glasgow et diffusé à 21h sur TF1 et beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

>> Tous les matchs de l’Euro sont accessibles via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Un match historique pour l’Ukraine

Balle au pied, Andriy Shevchenko avait guidé l’Ukraine jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2006 et une douloureuse défaite contre l’Italie (0-3). 17 ans plus tard, le désormais sélectionneur de l’équipe nationale peut encore écrire l’histoire pour son pays.

Malgré les polémiques et notamment le conflit géopolitique avec la Russie autour du maillot de la Zbirna, l’Ukraine a atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2021 pour la première fois (en trois participations). Une qualification contre la Suède ce mardi soir aurait déjà une saveur merveilleuse pour tous les supporters. Déjà icône et légende locale, Andriy Shevchenko accéderait même probablement au statut de dieu vivant.

Le programme TV du jour à l’Euro 2021

Angleterre-Allemagne dès 18h sur TF1 et beIN Sports 1

Suède-Ukraine dès 21h sur TF1 et beIN Sports 1

A la radio, tous les matchs de l'Euro sont en direct sur RMC. Rendez-vous aussi sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2021.