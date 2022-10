Euro 2024: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le tirage au sort des qualifications

Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'équipe de France débutera en 2023 la campagne des éliminatoires de l'Euro 2024, organisé en Allemagne. Le tirage au sort des groupes de qualification aura lieu dimanche à 12 heures.

L'équipe de France sera bientôt fixée. Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Bleus vont débuter en 2023 la campagne des éliminatoires de l'Euro 2024 organisé en Allemagne du 14 juin ou 14 juillet 2024. Le tirage au sort des groupes de qualification aura lieu dimanche à 12 heures et sera à suivre sur le site de l'UEFA, ainsi que sur La Chaîne L'Équipe.

Il y a 53 sélections engagées pour ce tirage au sort. L’Allemagne, qualifiée d’office en tant que pays hôte, n’en fait pas partie, tout comme la Russie, suspendue par l’UEFA depuis le 28 février en raison de la guerre avec l’Ukraine.

La France dans le chapeau 2

Les 53 sélections classées en fonction de leur classement en Ligue des nations sont réparties en six chapeaux. Les quatre demi-finalistes de la Ligue des nations (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie) sont têtes de série et reversées dans un groupe de cinq équipes, pour leur permettre de disputer le "Final Four" en juin 2023. En tout, il y aura sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes.

L'équipe de France qui a terminé à la 3e place de son groupe en Ligue des nations figurera dans le chapeau 2 et pourrait tomber sur des gros morceaux (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne). Il y a donc dix groupes de A à G, sept poules de cinq équipes et trois de six. Les équipes vont s’affronter en matchs aller-retour de mars à novembre 2023. Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque groupe sont directement qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2024. Les trois derniers tickets sont attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront 12 équipes non-qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations.