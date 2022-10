Euro 2024 (qualifs): tous les groupes, un gros morceau pour les Bleus

Le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024 a réservé un groupe abordable pour l'équipe de France, même si le duel avec les Pays-Bas s'annonce costaud. Les deux premières équipes seront qualifiées pour la phase finale, organisée en Allemagne.

La France, championne du monde en titre, a hérité dimanche des Pays-Bas, de l'Irlande, de la Grèce et de Gibraltar dans son groupe des qualifications à l'Euro 2024, programmées de mars à novembre 2023, un tirage plutôt abordable sur la route de la phase finale prévue en Allemagne.



Privée du statut de tête de série après ses récentes contre-performances, l'équipe de France a été tirée dans le groupe B des qualifications au tirage, au même titre que les Pays-Bas de Virgil van Dijk et Memphis Depay, que les Bleus ont affrontés en 2017 en qualifications du Mondial 2018 puis Ligue des nations en 2018.

Des adversaires bien connus et un inédit

On retrouve aussi dans cette poule l'Irlande, un mauvais souvenir de l'équipe de France qui avait difficilement battu l'Eire en 2009 sur la route du Mondial 2010 avec l'aide d'une main de Thierry Henry, et la Grèce, championne d'Europe 2004 en ayant battu la France de Zinédine Zidane en quarts.



Enfin, le tirage a réservé un adversaire inédit à l'équipe de France: la modeste équipe de Gibraltar, que les Bleus n'ont jamais affrontée. Avantage pour les Bleus, leur groupe ne comporte que cinq équipes, ce qui libérera des dates internationales pour d'éventuels matches amicaux.

Terminer dans les deux premiers du groupe

"C'est un groupe dense. Il y a les Pays-Bas mais l'Eire et la Grèce sont de bonnes équipes. C'est un groupe de valeur. Il faudra gagner et être meilleurs que nos adversaires. On aura deux matchs de moins, donc deux matchs amicaux à prévoir. Mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans deux mois. L'objectif prioritaire est la Coupe du monde", a confié Didier Deschamps au micro de La Chaîne L'Équipe quelques minutes après le tirage.

Les équipes vont s’affronter en matchs aller-retour de mars à novembre 2023. Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2024. Les trois derniers tickets seront attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront 12 équipes non-qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations. La phase finale de l'Euro se disputera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Le groupe de la mort pour l'Italie et l'Angleterre

L'Angleterre a été versée dans le groupe de l'Italie, pour une réédition de la finale de l'Euro en 2021. À Wembley, l'Italie s'était imposée aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 2). L'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte figurent également dans ce groupe C. Grande absente de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), l'Italie était tête de série au tirage au sort, étant qualifiée pour la finale à quatre de la Ligue des nations, où elle a affronté l'Angleterre, avec une victoire (1-0) et un nul (0-0).

Au Championnat d'Europe, l'Angleterre et l'Italie s'étaient déjà rencontrées deux fois avant la finale de la dernière édition. L'Italie s'est imposée à Turin à l'Euro 1980 (1-0) et déjà aux tirs au but en quarts de finale en 2012, à Kiev (0-0, 4 t.a.b. à 2). Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour l'Euro en Allemagne, puis les douze nations les mieux placées au classement général de la Ligue des nations non qualifiées disputeront des barrages pour trois qualifiés supplémentaires.