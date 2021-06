Angleterre: blessé, Greenwood renonce à disputer l’Euro

Mason Greenwood ne participera pas à l’Euro avec l’Angleterre, du 11 juin au 11 juillet. L’attaquant de Manchester United, présent dans la pré-liste de Gareth Southgate, va rester avec son club pour soigner une blessure qu’il traîne depuis plusieurs mois.

Il va devoir attendre avant de disputer son premier grand tournoi international. Mason Greenwood ne participera pas à l’Euro avec l’Angleterre, du 11 juin au 11 juillet. L’attaquant de Manchester United, présent dans la pré-liste de Gareth Southgate, n’est pas apte physiquement. Les Red Devils l’ont annoncé ce mardi, en expliquant que leur joueur de 19 ans devait soigner une blessure qu’il traîne depuis plusieurs semaines.

MU n’a pas précisé la nature de cette blessure mais Greenwood avait déjà manqué la première phase de l’Euro Espoirs en mars dernier, en raison d’un problème à l’aine.

Une seule sélection avec les Three Lions

Auteur de 52 apparitions cette saison avec Manchester United, pour 12 buts et 6 passes décisives (toutes compétitions confondues), le natif de Bradford s’est imposé comme un élément important à Old Trafford. Il ne compte jusqu’ici qu’une sélection avec les Three Lions, en septembre dernier. Greenwood était entré en jeu douze minutes lors d’une victoire contre l’Islande en Ligue des nations (1-0). Mais il avait été écarté de l’équipe dans la foulée, avec Phil Foden, pour n’avoir pas respecté les règles de quarantaine liées au Covid-19.

Malgré cet écart de conduite et ce faible vécu international, Southgate l’avait inclus dans sa liste élargie pour l’Euro. Le sélectionneur anglais doit annoncer les noms des 26 joueurs retenus pour disputer la compétition ce mardi à 17h. Ce sera donc sans Greenwood.