Euro: après le test positif de Busquets, l'Espagne va vacciner ses joueurs en urgence

La Fédération espagnole de football a obtenu l'autorisation du ministère de la Santé pour vacciner l'ensemble de son effectif ce mardi, avec une dose unique du vaccin Johnson&Johnson (Janssen), à six jours de son entrée en lice pour l'Euro. Cette campagne express intervient après le test positif au coronavirus de Sergio Busquets ce dimanche.

Vent de polémique en Espagne après le test positif au coronavirus de Sergio Busquets. La Fédération espagnole de football a indiqué ce dimanche soir dans un communiqué, que le milieu du FC Barcelone avait subi un test positif, à quelques jours du début de l'Euro. De quoi provoquer la colère de la Fédération, qui demande depuis deux mois l'autorisation pour vacciner les joueurs.

La ministre de la santé avait toujours refusé jusqu'ici, ne souhaitant pas donné de priorité à la vaccination aux sportifs. Les autres joueurs ont tous été testés négatifs et ils pourront recevoir dès ce mardi une dose unique du vaccin Johnson&Johnson (Janssen). La Fédération espagnole de football n'acceptait pas le choix de la ministre de la santé, alors que les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo cet été sont eux considérés comme prioritaires.

L'Espagne envoie les U21 pour son dernier match amical

A sept jours de son premier match de l'Euro, à Séville, face à la Suède, Sergio Busquets, capitaine de la sélection de Luis Enrique, se retrouve donc à l'isolement et ne peut pas s'entraîner correctement. Ce cas positif perturbe aussi la bulle sanitaire mise en place par l'équipe d'Espagne.

Le cas Sergio Busquets pose d'autant plus question qu'il pourrait potentiellement être forfait pour l'Euro. Reste à savoir s'il pourra être rétabli avant le début de la compétition, même s'il est d'ores et déjà forfait pour la première rencontre face à la Suède. S'il est testé négatif ensuite, il pourra affronter la Pologne, le 19 juin prochain. L'Espagne a encore quelques jours pour décider de la présence ou non de son capitaine.

La Roja recevra aussi à Séville, comme pour les trois matchs de sa phase de groupes, la Slovaquie le 23 juin. Mais en raison de la quararantaine qui s'implique, Sergio Busquets devrait manquer de rythme. Ses coéquipiers ne pourront pas non plus participer au dernier amical prévu ce mardi face à la Lituanie, où les U21 se présenteront finalement sur le terrain.