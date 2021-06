Euro: avant Angleterre-Écosse, la fête complètement barrée des supporters écossais à Londres

Environ 20.000 supporters de l'Écosse ont chanté, bu des bières et mis une ambiance délirante dans les rues de Londres, vendredi à l'occasion du match de leur sélection contre l'Angleterre à l'Euro. La fête a parfois viré au n'importe quoi, pour le plus grand bonheur des internautes.

Face à l'Angleterre, l'Écosse n'a plus gagné depuis 1999. Mais dans les rues de Londres, la "Tartan Army" a plié le match. Pour le bouillant derby entre les deux nations prévu vendredi soir (21h00) dans le cadre de la deuxième journée du groupe D à l'Euro, plusieurs milliers de supporters écossais ont mis un joyeux bazar dans la capitale britannique.

Ils seraient plus de 20.000 à avoir défié le maire de Londres Sadiq Khan et la fédération écossaise de football, qui avaient demandé aux supporters sans billets de rester chez eux. À défaut de pouvoir accéder au mythique stade de Wembley, ces fans ont bravé la pluie pour aller chanter et absorber des litres de bière à Hyde Park et Leicester Square, notamment.

Des scènes improbables

Sans aucune surprise, ils sont nombreux à ne pas s'être contentés de cela. Sur les réseaux sociaux, un multitude d'images et de vidéos ont montré des individus faire preuve d'une exubérance la plus totale. Un petit tour dans la twittosphère a ainsi permis de voir, pêle-mêle: des glissades torse nu sur les trottoirs trempés de Londres, un bain d'alcool dans une fontaine, des policiers arrosés de boisson, des packs de bière utilisés comme des chapeaux...

Quelques supporters sont allés plus loin en vivant l'avant-match dans le plus simple appareil. L'un d'eux s'est même permis, sous le regard incrédule d'un passager, de faire la danse du ver dans le métro. Une scène qui entre assurément au hall of fame des exploits des supporters britanniques.