Euro Espoirs: "C'est possible que le ballon soit rentré", admet Lucas Chevalier après la grosse polémique de France-Italie

Lucas Chevalier, le gardien de l'équipe de France Espoirs, est revenu ce vendredi sur la décision de l'arbitre, qui a estimé que le ballon n'avait pas entièrement franchi sa ligne de but lors de la dernière occasion du match opposant jeudi les Bleuets à l'Italie (2-1), dans le cadre de l'Euro.

Il est toujours délicat d'accorder à l'arbitre une quelconque influence sur un match, mais jeudi, Allard Lindhout, au sifflet du premier match de groupe des Bleuets remporté face à l'Italie (2-1) dans le cadre de l'Euro Espoirs, a fait l'impasse sur plusieurs faits de jeu qui auraient pu - dû ? - tourner en faveur des Azzurrini. Les plus flagrants d'entre eux étant une main de Pierre Kalulu dans la surface non sanctionnée et donc, cette fameuse action de la 92e, où le ballon heurte le poteau sur une tête de Raoul Bellanova, semble franchir la ligne de but avant d'être ôté du bas-ventre par Castello Lukeba.

"On ne va pas cracher dessus", se contente Lucas Chevalier

Si aucune prise de vue n'a permis de réellement déterminer si le ballon avait franchi la ligne, le gardien tricolore Lucas Chevalier reconnaît avoir eu de la veine sur le coup. "Quand le mec (Bellanova) met la tête et que le ballon tape le poteau, je me dis qu'il va rentrer, je ne vois pas Castello (Lukeba) le sauver (rires). Après, il arrive à le pousser. Sincèrement, c'est possible qu'il soit rentré. On n'a pas d'angle précis pour voir, mais c'est franchement possible", rembobine le portier lillois.

"Mon premier réflexe, c'est de regarder l'arbitre, et je vois qu'il ne bronche pas (rires). On savait qu'il n'y avait pas la VAR, mais je me suis dit qu'à défaut, il y avait peut-être la goal line technology. Elle n'y est pas non plus. Donc au bout de cinq secondes, je sais qu'il ne peut pas revenir en arrière. Tant mieux, on ne va pas cracher dessus, mais peut-être que si on avait été à la place des Italiens, on aurait fait un scandale", a reconnu Chevalier, titularisé dans les cages par Sylvain Ripoll au détriment d'Illan Meslier.

Cette décision, favorable aux Bleuets, leur a donc permis d'empocher trois points pour débuter leur compétition qui se poursuivra le 25 juin face à la Norvège et le 28 face à la Suisse. Un succès dimanche contre les Scandinaves leur garantira les quarts de finale.