Euro Espoirs: Sylvain Ripoll menacé? Le sélectionneur des Bleuets reconnaît son échec

Après l'élimination de l'équipe de France Espoirs en quart de finale de l'Euro ce dimanche, face à l'Ukraine (3-1), Sylvain Ripoll a admis ne pas avoir rempli les objectifs fixés par la Fédération française de football (FFF) avant le début de la compétition. Le sélectionneur des Bleuets est en contrat jusqu'aux JO de Paris 2024.

Sous contrat jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, Sylvain Ripoll va-t-il être remercié par la Fédération française de football après l'élimination des Bleuets par l'Ukraine ce dimanche, en quart de finale de l'Euro Espoirs (3-1)? Le sélectionneur a lui-même reconnu avoir échoué à remplir l'objectif fixé par la FFF.

Interrogé sur son avenir, l'ancien coach de Lorient botte en touche: "Ce n'est pas le sujet du soir. Je sais qu'il va arriver suffisamment vite. Après, on m'avait fixé comme objectif minimal d'aller au moins en demi-finale de cet Euro. Factuellement ce n'est pas le cas, reconnaît-il au micro de RMC Sport. On va prendre un peu de recul et discuter de tout ça."

"Etre menés à la mi-temps, c'est presque incompréhensible"

L'équipe de France Espoir menait pourtant 1-0 dans ce quart de finale, après l'ouverture du score de Rayan Cherki. Mais deux grosses erreurs défensives ont coûté cher. Menés à la pause, les Bleuets ne sont pas parvenus à inverser la tendance en deuxième période, après 45 minutes insipides.

"Il y a cette grosse déception mais aussi cette incompréhension de rentrer à la mi-temps en étant menés. C'est presque incompréhensible, résume Sylvain Ripoll. On a eu les ballons pour mener 2-0 et après on fait deux grosses erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là. La deuxième période beaucoup plus compliquée, un sentiment d'impuissance parce qu'on n'a pas su remettre les mêmes ingrédients qu'en première."