Euro : Koundé, Foden, Musiala... le top 10 des espoirs à suivre dans la compétition

Les premiers pas de Jules Koundé avec les Bleus, la confirmation de Pedri avec l'Espagne, Phil Foden et Bukayo Saka pour dynamiser l'attaque anglaise... l'Euro devrait permettre à plusieurs jeunes talents de se mettre en valeur. RMC Sport vous dresse un top 10 des espoirs à suivre dans la compétition.

Jules Koundé (22 ans / France)

Dans l'ombre du retour de Karim Benzema en équipe de France, la liste concoctée par Didier Deschamps a aussi réservé une autre surprise de taille : la première convocation de Jules Koundé chez les A.

Excellent avec le Séville FC, le défenseur de 22 ans a fait irruption dans la liste des 26 Bleus alors que Dayot Upamecano était pressenti pour être convoqué. Installé en équipe de France jeunes, Koundé aurait pu disputer l’Euro Espoirs mais Deschamps a indiqué à Sylvain Ripoll, son homologue, que l’équipe A "devenait prioritaire".

Débarqué en Andalousie en juillet 2019, l'ancien pensionnaire de Bordeaux s'est imposé comme un taulier à Séville, où ses qualités sont louées par les médias. Avec une courbe de progression impressionnante, il sera intéressant de suivre ses premiers pas avec les Bleus, lui qui possède aussi l'avantage de pouvoir jouer sur le couloir droit.

Pedri (18 ans / Espagne)

Du haut de ses 18 ans, Pedri va bien disputer l'Euro avec l'Espagne. Révélé aux yeux du monde entier cette saison avec le FC Barcelone, le jeune meneur de jeu s'est vu récompenser de sa très belle année avec le club catalan par une convocation dans la liste des 26 de Luis Enrique.

Appelé pour la première fois avec la Roja en mars dernier, Pedri a vu le sélectionneur ibérique lui renouveler sa confiance pour disputer cette compétition majeure avec l'Espagne.

"On a vu un joueur qui réunit les conditions idéales pour jouer au milieu du terrain, avec de la clairvoyance et la qualité nécessaire pour jouer aussi bien en attaque qu’en défense", avait confié Luis Enrique à son sujet au mois de mars.

Alors qu'il gravit les échelons à grand rythme, ce milieu de poche au petit centre de gravité a tout pour satisfaire les exigences de cette sélection espagnole.

Sa qualité de passes, ses facilités techniques et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne lui valent depuis plusieurs années la comparaison avec l'illustre Andrés Iniesta, héros de tout un pays en 2010.

Jamal Musiala (18 ans / Allemagne)

La belle histoire continue. À tout juste 18 ans, Jamal Musiala a été retenu dans la liste des 26 joueurs convoqués par Joachim Löw pour disputer l'Euro. Révélation de la saison au Bayern Munich, le jeune milieu offensif vit un conte de fées cette saison. Mais le Bavarois a été aussi confronté à un dillemme important en février dernier: choisir entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Né à Stuttgart d’une maman allemande et d’un père anglo-nigérian, Jamal Musiala a la double nationalité et aurait donc très bien pu opter pour la sélection anglaise, qu’il a représenté chez les jeunes (U15, U16, U17, U21), voire le Nigeria. Toutefois, la pépite du Bayern a décidé de porter le maillot de la sélection allemande en justifiant sa décision auprès de The Athletic : "J'ai juste écouté ce sentiment qui n'a cessé de me dire depuis tout ce temps que c'était la bonne décision de jouer pour l'Allemagne. Cela n’a pas été une décision facile à prendre pour autant."

S'il ne devrait pas être un cadre de cette équipe allemande, Jamal Musiala pourrait tout de même venir s'illustrer, habitué à ce rôle de joker de luxe au Bayern et à bien exploiter le temps de jeu qui lui est accordé. L'Allemagne défiera notamment la France le 15 juin prochain.

Phil Foden (21 ans / Angleterre)

Présenté depuis des années comme la pépite de Manchester City, Phil Foden a confirmé toutes les attentes placées en lui cette saison. Sous l'égide de Pep Guardiola, l'enfant du club vit un rêve éveillé et provoque une vague de bonheur chez les fans de l'équipe anglaise.

Il faut dire que la confiance dont lui témoigne Guardiola, l'Anglais le lui rend plutôt bien. Auteur de 16 buts et 10 passes décisives cette saison, Phil Foden a progressivement su se rendre indispensable, au point d'être aligné comme titulaire par le technicien espagnol lors des manches aller et retour de Ligue des champions face au PSG.

Pep Guardiola et Phil Foden en novembre 2018 © Icon Sport

Le meneur de jeu de 21 ans incarne tous les espoirs nourris par cette nouvelle génération dorée que connaît l'Angleterre. Convoqué dans la liste des 26 de Gareth Southgate, le milieu de Manchester City sera forcément attendu lors de l'Euro après avoir régalé les observateurs cette saison.

Nuno Mendes (18 ans / Portugal)

Cette saison, le Sporting s'est offert le 19e titre de champion du Portugal, dix-neuf ans après son dernier sacre qui remontait à la saison 2001-2002. Alors que le club lisboète traversait la pire crise de son histoire il y a quelques années, la dynamique est repartie de plus belle. Et le renouveau s'est, en partie, appuyé sur la jeunesse.

Annoncé comme un grand espoir du club depuis un certain temps, Nuno Mendes s'est imposé comme une pièce indéboulonnable de l'équipe de Ruben Amorim. Sur son côté gauche, le Portugais a livré une saison de très haute facture qui ne laisse pas les grandes écuries européennes indifférentes.

Du haut de ses 18 ans, le jeune latéral gauche voit son nom régulièrement lié à de grandes équipes. Selon les échos de la presse britannique, le lusitanien plairaît d'ailleurs à Manchester City et Manchester United. Preuve de sa progression fulgurante, Nuno Mendes a été appelé par Fernando Santos pour disputer l'Euro. Et s'il venait confirmer sa très grande forme, sa cote pourrait bien flamber.

Bukayo Saka (19 ans / Angleterre)

Tout comme Phil Foden, lui aussi devrait être l'une des armes offensives de l'Angleterre. Dans la lignée de sa très bonne saison l'an dernier, Bukayo Saka continue de scintiller dans un collectif d'Arsenal qui n'est pas toujours au rendez-vous.

Forcément, ses performances ne sont pas passées inaperçues et l'ailier virevoltant des Gunners s'est vu convoqué pour la première fois avec l'Angleterre en octobre dernier. Pour l'Euro à venir, Gareth Southgate a décidé de lui reconduire sa confiance alors qu'il figure parmi les 26 noms inscrits dans la liste dévoilée par le sélectionneur britannique.

Auteur de 7 buts et 10 passes décisives, le jeune ailier de 19 ans a son lot de qualités à revendre et a déjà montré à plusieurs reprises à quel point il pouvait devenir un poison pour ses adversaires. Un autre joueur de la très belle génération de talents anglais, pour laquelle l'heure de la confirmation se présente.

Adam Hlozek (18 ans / République Tchèque)

L'Euro devrait aussi être l'occasion de découvrir des jeunes joueurs qui ne benéficient pas encore d'une exposition mondiale. C'est notamment le cas d'Adam Hlozek, grand espoir tchèque.

À 18 ans, l'ailier du Sparta Prague figure dans la liste des 26 joueurs convoqués par Jaroslav Silhavy. Il n'avait été appelé qu'à deux reprises jusque-là chez les A, disputant notamment la première partie de l'Euro U21 avec la Republique Tchèque.

Grand espoir de la génération 2002, l'ailier de Prague s'est illustré cette saison avec 15 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues à son compteur. Dans une poule relevée avec l'Angleterre, la Croatie et l'Écosse, la République Tchèque aura besoin de son joyau pour s'extirper des phases de poule.

Pedro Goncalves (22 ans / Portugal)

Lui aussi aura été un des grands artisans du succès du Sporting en championnat. À 22 ans, Pedro Goncalves a terminé meilleur buteur de Liga Nos cette saison avec 23 réalisations à son compteur.

Une très belle année récompensée par une convocation de la part de Fernando Santos pour disputer l'Euro. Milieu central à l'origine sous les ordres de Ruben Amorim, l'ancien pensionnaire de Wolverhampton a été repositionné un peu plus haut, voire parfois en tant qu'ailier ou second attaquant.

Et ce changement tactique a porté ses fruits, se reflètant sur ses performances. Appelé pour la première fois avec le Portugal, 'Pote' a tout à démontrer sur la scène internationale. Le joueur du Sporting réalise ce qu'il décrit comme un "rêve d'enfant".

"C’est une fierté pour moi, j’ai travaillé toutes ces années pour atteindre ce niveau. Pour moi, c’est un rêve d’enfant, alors j’ai ressenti beaucoup de fierté. Je n’arrive toujours pas à y croire. J’y vais pour y travailler chaque jour, être heureux et m’amuser. Si je réalise mes débuts, je ferai de mon mieux", a-t-il déclaré à Radio Renascença.

Jeremy Doku (19 ans / Belgique)

Débarqué à Rennes contre 26 millions d'euros l'été dernier, Jeremy Doku a signé une première saison encourageante en Ligue 1. Si son bilan statistiques (2 buts et 3 passes décisives) ne joue pas vraiment en sa faveur, l'ailier de 19 ans est influent dans le jeu rennais et apporte toute sa fougue.

Convoqué pour la première fois en sélection belge au mois de septembre, Jeremy Doku a vu Roberto Martinez lui reconduire sa confiance pour l'Euro. Le Rennais figure dans la liste des 26 joueurs des Diables Rouges qui disputeront la compétition.

L'attaquant belge de Rennes, Jérémy Doku, fête son but lors du match de Ligue 1 à Angers, le 17 avril 2021 © LOIC VENANCE © 2019 AFP

En sélection, l'ancien pensionnaire d'Anderlecht a déjà frappé à deux reprises en l'espace de six apparitions. Il sera forcément l'une des attractions chez les jeunes lors de l'Euro.

Ryan Gravenberch (19 ans / Pays-Bas)

Les Pays-Bas regorgent de talents aussi. habitué à sortir de nombreux talents de son centre de formation, l'Ajax Amterdam abrite encore de nouvelles pépites qui devraient faire les beaux jours du football européen.

Ryan Gravenberch en fait partie. À 19 ans, ce milieu longiligne (1,90m) est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Présenté depuis plusieurs années comme un grand espoir, dès les catégories jeunes, le milieu ajacide confirme les attentes placées en lui. Cette saison, il a signé un exercice plein avec l'Ajax (47 matchs, 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues).

Présent dans la liste des 26 concotée par Frank De Boer, ce milieu parfois comparé à Paul Pogba pour ses qualités techniques et athlétiques pourrait bien être la surprise de cette liste, lui qui était apparu pour la première fois à l'occasion du dernier rassemblement des Oranje. Le Néerlandais est d'ailleurs annoncé dans le viseur du FC Barcelone qui le voit comme un candidat sérieux à la succession de Sergio Busquets, peut-être au côté de Frenkie De Jong, autre produit de l'Ajax.