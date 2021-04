Euro: l’UEFA "envisage" d’élargir les listes à plus de 23 joueurs

L’UEFA "envisage" d’élargir les groupes des sélections, actuellement fixés à 23 joueurs, pour le prochain championnat d’Europe. Aucune décision officielle n’a encore été actée.

Le prochain Euro pourrait être ouvert à plus de joueurs que d’habitude. L’UEFA réfléchit en effet à autoriser les sélections à dépasser le plafond des 23 sélectionnés par équipe pour la compétition qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans 12 pays d’Europe.

"L'UEFA envisage la question, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la confédération. Aucune décision n'a été prise pour l'instant."

Deschamps est favorable...

Cela fait suite aux sorties de plusieurs sélectionneurs, réclamant l’élargissement des listes en raison des risques de joueurs testés positifs au coronavirus, mais aussi de la fatigue accumulée au cours d’une saison très chargée. Didier Deschamps a poussé pour cela, mercredi après la victoire de la France en Serbie (0-1).

"Je pense que si l’UEFA se penche sur le fait de pouvoir élargir la liste, ce serait une bonne chose, à condition évidemment qu’elle puisse être de deux trois joueurs en plus, et que tous puissent être sur la feuille de match, a estimé le sélectionneur. Parce qu’avec les conditions sanitaires qu’on a aujourd’hui, on ne va pas se prendre pour des êtres supérieurs. On a fait tout ce qu’il fallait. Malgré les cinq tests, on n’a pas eu de cas positifs, mais je pense qu’avec la fatigue, ce serait plutôt une bonne chose."

... de nombreux autres sélectionneurs aussi

D’autres sélectionneurs poussent aussi pour obtenir deux ou trois joueurs supplémentaires. Roberto Martinez, en poste sur le banc de la Belgique, milite pour "26, voire 27 joueurs". Il assure que Roberto Mancini, en charge de l’Italie, est du même avis. Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, aimerait, lui, "un joueur par ligne" supplémentaire. "Il existe des discussions, notamment avec l'Angleterre et l'Italie", a-t-il ajouté. Le sujet semble faire consensus et pourrait prochainement déboucher sur une décision officielle de l’UEFA.