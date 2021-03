Bosnie-France: la punchline de Deschamps sur le match contre le Kazakhstan

Après la victoire de l'équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi (1-0), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a défendu le bilan des Bleus sur ces trois rencontres de mars. Notamment la prestation contre la modeste équipe du Kazakhstan.

Les Bleus étaient lucides ce mercredi, après leur victoire face à la Bosnie-Herzégovine (1-0), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Comme face à l'Ukraine (1-1) ou au Kazakhstan (2-0), l'équipe de France n'a pas vraiment régalé dans le jeu, pour cette dernière fenêtre internationale avant l'Euro.

"Le plus important, c'est qu'on a obtenu le résultat qu'on voulait. Après dans le contenu, évidemment qu'on peut mieux faire. C'est compliqué pour tout le monde, insiste Didier Deschamps sur la chaîne l'Equipe. Regardez le Kazakhstan, qui pour vous est une équipe de baltringues, ils arrivent à faire match nul en Ukraine. C'est qu'ils ne sont pas si baltringues que ça. Et l'équipe bosnienne de ce soir, ce n'est pas la même que j'ai vue contre la Finlande. On a le droit à ça à chaque fois."

"Je ne peux pas occulter toutes les contraintes supplémentaires qu'on a eues"

Le sélectionneur reconnaît que le contenu n'était pas étincelant, mais constate aussi quelques "contraintes" dues à la situation sanitaire et l'enchaînement des matchs pour les joueurs, en club et en sélection. "On n'a pas fait ce qu'il fallait sur la première période, Hugo (Lloris) fait un arrêt exceptionnel. C'était mieux en deuxième période. On est capables de mieux faire mais je ne peux pas occulter toutes les contraintes supplémentaires qu'on a eues", ajoute Didier Deschamps.

"C'était un peu laborieux, surtout en première mi-temps, constate Hugo Lloris sur M6. On a eu du mal dans l'utilisation du ballon, ils nous mettaient en danger sur leurs contre-attaques et avec la qualité de Pjanic sur coups de pied arrêtés. L'état d'esprit est remarquable, on a mal joué aujourd'hui mais on a gagné, il faut continuer de s'améliorer, on a des échéances importantes au mois de juin."