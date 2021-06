Euro: la Russie en colère contre le maillot de l'Ukraine

L'Ukraine a dévoilé ce dimanche ses maillots pour l'Euro. Sur lesquels figurent une référence à la Crimée, territoire annexé par la Russie en 2014, mais aussi un slogan lié à la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine. Des références qui ne passent pas en Russie.

Des inscriptions en référence à la lutte de indépendance de l'Ukraine

Andrey Pavelko, président de la fédération ukrainienne de football, a annoncé ce dimanche que les joueurs porteront "des tenues spéciales" à l'occasion de cet Euro. Outre la référence à la Crimée, les régions de Donetsk et Lougansk, contrôlées par des séparatistes pro-russes, sont aussi représentées sur ce maillot bleu et jaune aux couleurs du drapeau.

L'inscription "Gloire à l'Ukraine! Gloire aux Héros!", est aussi présente sur ce maillot de l'Ukraine. Une référence à un chant patriotique, comme le stipule le Courrier International, devenu un cri de ralliement pour les manifestants qui avaient évincé Viktor Ianoukovitch, dirigeant soutenu par la Russie, lors d'un soulèvement populaire en 2014.

Cette révolte avait été jugée illégale par Moscou et avait déclenché une crise entre la Russie et l'Ukraine, ex-République soviétique devenue indépendante en 1991. L'appel "Gloire à l'Ukraine" et la réponse "Gloire aux héros" sont associés à la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, vieille de plusieurs décennies.



Ces slogans ont suscité des critiques de la part de Moscou en raison de leur association avec des groupes nationalistes de la seconde guerre mondiale qui ont à la fois combattu et coopéré avec les nazis. "Pendant la guerre, ce cri de guerre nazi a été utilisé par les unités armées ukrainiennes nationalistes régulières et irrégulières", a assuré dimanche Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur l'application Telegram. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, n'a pas souhaité faire de commentaire auprès de l'agence de presse nationale TASS.

Pour rappel, l'Ukraine commencera son Euro ce dimanche, avec un déplacement à Amsterdam, pour y défier les Pays-Bas. L'Ukraine retrouvera ensuite le 17 juin, à Bucarest en Roumanie, la Macédoine du Nord, dans un Euro organisé par 11 villes hôtes. Enfin, toujours à Bucarest, le 21 juin, l'Ukraine affrontera l'Autriche pour son dernier match de phase de groupes.