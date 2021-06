Euro: les Bleus ont pris la décision de ne pas mettre le genou à terre avant France-Allemagne

INFO RMC SPORT. Quelques heures avant la rencontre, les Bleus ont pris la décision de ne pas mettre un genou à terre avant France-Allemagne ce mardi soir à l’Euro.

Selon les informations de RMC Sport, les joueurs de l’équipe de France ont décidé de ne pas poser le genou à terre quelques heures avant le coup d’envoi de France-Allemagne, ce mardi soir à l’Euro (1-0). Une position entérinée ensuite par la FFF. Certains Bleus ont été étonnés de voir l’ampleur que le sujet a pris, après l’annonce d’Hugo Lloris en conférence de presse la veille. Cette décision collégiale est aussi liée au fait que les Allemands ne l’ont pas fait, alors qu’ils prévoyaient de le faire et qu’ils se sont rétractés.

Certains Bleus et certains membres du staff ont constaté que ce sujet divisait et qu’ils voulaient rassembler plutôt que diviser. Noël Le Graët, le président de la FFF, avait annoncé mardi matin sur RMC qu’il soutenait l’initiative des Bleus, mais au sein de la Fédération, certains salariés regrettaient l’ampleur de la polémique.

Un autre joueur de l'équipe de France nous a confié qu’il regrettait le fait que "l’UEFA n’ait pas pris de décision pour que toutes les sélections le fassent, ou aucune, afin de garder une cohérence comme en Ligue des champions".

Lloris: "Si on doit le faire, toutes les nations doivent le faire avec l'appui de l'UEFA"

Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, abondait dans le même sens ce mardi soir sur RMC après le match, en expliquant qu’il regrettait le fait qu’il n’y ait pas de ligne commune pour toutes les nations. "C’était une décision collective. On part du principe que si on doit le faire, toutes les nations doivent le faire avec l'appui de l'UEFA, a indiqué Hugo Lloris, au micro de RMC. C'est le cas en Premier League, où le mouvement a été ensemble et solidaire. Sur cette compétition, c'est moins le cas."

"Cela ne veut pas dire qu'on ne soutient pas la cause, on ne veut surtout pas de racisme dans notre sport et dans la société, a ajouté Hugo Lloris. On voit plus les joueurs britanniques le faire car c'est dans la lancée de leur championnat. Il n'y a pas de débat, on est tous ensemble dans la décision." Les Bleus pourront s’expliquer sur le sujet ce mercredi en conférence de presse.