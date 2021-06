France-Allemagne: Deschamps salue "l'efficacité" et "le combat" des Bleus

Après la victoire 1-0 des Bleus face à l'Allemagne, Didier Deschamps a exprimé de la satisfaction dans ses interviews. Le sélectionneur a loué la performance technique et mentale de ses joueurs.

C'est un Didier Deschamps heureux, sans pour autant être euphorique, qui a répondu aux questions des journalistes après la victoire 1-0 de l'équipe de France face à l'Allemagne. Pour cette entrée en matière à l'Euro, les Bleus ont convaincus par leur solidité et leur capacité à se créer des occasions face à un adversaire de grande qualité. "Ça a vraiment été un combat", a souligné le sélectionneur, au micro de RMC.

"On a fait un gros match face à un très bel adversaire, a-t-il aussi lancé devant les caméras de M6. Je savais que mes joueurs allaient être prêts. Même si on aurait pu un peu mieux ressortir le ballon en première période, ça se joue à peu pour marquer ce deuxième but. Mais on n'a pas souffert tant que ça sur la deuxième période. C'est un match de costauds, avec de la qualité et du talent".

"Le football, c'est l'efficacité"

À plusieurs reprises dans ses interventions d'après-match, Didier Deschamps a mis en avant "l'efficacité" de ses joueurs dans le match: "Le football, c'est l'efficacité. Efficacité défensive, efficacité offensive. Quand vous ne prenez pas de but, il en suffit d'un pour gagner". En accord avec sa philosophie prudente, le technicien a ainsi ajouté sur beIN Sports: "On était partis pour maîtriser et leur poser des problèmes, mais on a cette capacité là aussi [à défendre]".

En outre, Didier Deschamps n'a pas manqué d'insister sur l'aspect crucial de ce résultat pour la poule F qui compte aussi le Portugal, tenant du titre, et la Hongrie, un des pays hôtes du tournoi: "C'est notre premier match, qui aurai pu être une demie ou une finale. Dans notre groupe, prendre ces trois points, c'est important. On a été au niveau et cette victoire nous fait du bien".