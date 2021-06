Euro: les compos de Portugal-Hongrie, avec Joao Félix sur le banc

Pour le premier match du Portugal dans cet Euro, à Budapest ce mardi (18h) face à la Hongrie, Fernando Santos a décidé de se passer de Joao Félix. Cristiano Ronaldo commencera en attaque avec Diogo Jota et Bernardo Silva, l'occasion pour le joueur de la Juventus de signer un nouveau record.

Tenant du titre, le Portugal commence son Euro ce mardi (18h), à Budapest, au stade Ferenc-Puskás. La Seleçao défiera la Hongrie à domicile, pour un premier match dans ce groupe F où la France et l'Allemagne se retrouveront plus tard dans la soirée (21h), à Munich.

Un record pour Cristiano Ronaldo

Déjà présent en 2004 avec le Portugal, Cristiano Ronaldo est toujours là 17 ans plus tard, pour son 5e Euro disputé. Il va devenir le premier joueur à réaliser cette performance. A la pointe de l'attaque d'un 4-3-3, l'attaquant de la Juventus pourra compter sur le soutien de Bernardo Silva et Diogo Jota. Bruno Fernandes, auteur d'une très belle saison avec Manchester United, sera aligné au milieu avec William et Danilo, le joueur du PSG.

Revenu au pays au FC Porto en 2019, Pepe formera une charnière centrale de qualité avec Ruben Dias, révélation de la saison avec Manchester City où il s'est imposé comme le taulier de la défense. L'équipe dirigée par Fernando Santos présente donc bien des qualités, avec Nelson Semedo et Raphael Guerreiro pour compléter la défense. La principale absence est celle de Joao Félix, qui sera sur le banc.

En face, Marco Rossi, sélectionneur de la Bulgarie, disposera sa formation en 3-5-2. Péter Gulácsi, portier du RB Leipzig, gardera les cages hongroises et est sans doute le joueur le plus expérimenté de cette équipe. Adam Szalai, à 33 ans, portera le brassard de capitaine en attaque, lui qui évolue du côté de Mayence. Il sera épaulé en attaque par Roland Sallai.

Les compos:

Hongrie: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola - Ad. Szalai (c), Sallai.

Remplaçants: Dibusz (g), Bogdan (g), Lang, Kecskés, Négo, Cseri, R. Varga, Sigér, Varga, Nikolic, Schön. Bolla.

Portugal: R. Patricio - N. Semedo, R. Dias, Pepe, Guerreiro - Danilo, W. Carvalho, B. Fernandes - C. Ronaldo (c), Jota, B. Silva.

Remplaçants: Lopes (g), Rui Silva (g), Fonte, João Moutinho, André Silva, Rafa Silva, Renato Sanches, Ruben Neves, Pedro Gonçalves, João Félix, Sergio Oliveira, Nuno Mendes.