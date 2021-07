Euro: Luke Shaw aurait joué avec des côtes cassées dès les 8es

Selon The Telegraph, Luke Shaw s'est cassé plusieurs côtes lors du huitième de finale de l'Euro 2021 face à l'Allemagne. Le latéral anglais a pourtant fini la compétition, toujours titulaire jusqu'à la finale où il avait ouvert le score face à l'Italie.

Diminué dès les huitièmes de finale, le latéral gauche de la sélection anglaise Luke Shaw a tenu pour finir la compétition. Face à l'Italie en finale, à Wembley, le latéral de Manchester United a même surgi en début de rencontre pour ouvrir le score. Mais selon The Telegraph, Shaw aurait joué avec des côtes cassées à partir du quart de finale.

Shaw est en vacances, Manchester attendra pour lui faire passer des examens

En tout lors de cet Euro 2021, Luke Shaw a marqué un but et délivré trois passes décisives. Il était un titulaire important de Gareth Southgate, qui ne l'a plus sorti du 11 de départ à partir du deuxième match de la phase de groupes, jusqu'en finale. Mais il se serait donc cassé des côtes lors du huitième de finale face à l'Allemagne.

Cela ne l'a pas empêché pour autant d'être encore titulaire face à l'Ukraine, l'Espagne et donc l'Italie. Manchester United attend que Luke Shaw revienne de vacances pour lui faire passer de nouveaux examens et connaître son éventuelle indisponibilité. Les Red Devils devront déjà faire sans Marcus Rashford en début de saison, qui souffre d'une blessure à l'épaule.

Défaits face à l'Italie au terme d'une séance de tirs au but lors de la finale de l'Euro, les Anglais se trouvent maintenant en vacances. Luke Shaw est parti notamment avec Mason Mount, Declan Rice et Kyle Walker. Le groupe s'est envolé en direction de l'île de Mykonos, en Grèce.