Euro: "Pressé", Benzema s'exprime sur son retour chez les Bleus

En marge de l’attribution d’une récompense par le magazine Onze Mondial, Karim Benzema s’est exprimé sur son retour en équipe de France. L’attaquant français de 33 ans trépigne déjà d’impatience à l’idée de reporter le maillot des Bleus.

S’il avait rapidement publié sur ses réseaux sociaux un message de remerciement suite à sa convocation surprise, Karim Benzema ne s’était pas encore exprimé de vive voix dans l’espace médiatique depuis mardi dernier. De retour en équipe de France plus de cinq ans après son dernier match sous le maillot des Bleus, l’attaquant du Real Madrid est un homme comblé.

Interrogé par Onze Mondial ce vendredi, le buteur de 33 ans trépigne d’impatience à l’idée de reporter les couleurs de sa sélection (81 capes, 27 buts). Alors, heureux? "C’est plus qu’être heureux, sourit "KB9". C’est une fierté, ça faisait un moment. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais baissé les bras, jamais lâché. Et au final, c’est une récompense. Je suis pressé d’être là-bas, de m’entraîner et de commencer les matches. Parce que c’est une équipe qui a de tels joueurs, de tels talents, que j’ai envie moi aussi d’y jouer."

"Depuis trois ans, je monte, je monte, je monte"

Récompensé par le mensuel du Onze d’Or du meilleur joueur de la saison 2020-21 pour ses redoutables performances individuelles avec le Real Madrid – 29 buts toutes compétitions confondues et un costume de leader parfaitement assumé –, l’ancien lyonnais savoure sa saison pleine. Et rappelle sa régularité au très haut niveau.

"Depuis trois ans, je monte, je monte, je monte. Je n’arrête pas, je continue, assume-t-il. Je n’aime pas dire que je suis meilleur que lui, ou que je suis le meilleur joueur du monde. Mais à chaque match, j’essaie de donner tout ce que je peux. Et d’inventer de nouvelles choses sur le terrain. C’est important pour moi dans un club comme le Real Madrid."

Karim Benzema a devancé le Barcelonais Lionel Messi et le Munichois Robert Lewandowski au classement du Onze d’Or. Le Français succède à Sadio Mané au palmarès.