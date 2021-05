Equipe de France: la liste de Deschamps pour l’Euro avec Benzema, Koundé et Thuram

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a officialisé ce mardi soir sa liste de 26 joueurs pour l’Euro, du 11 juin au 11 juillet. Avec le grand retour de Karim Benzema.

Championne du monde en titre, la France a un statut à défendre lors de l’Euro, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet, dans 11 pays d’Europe différents. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a officialisé ce mardi sa liste de 26 joueurs pour aller chercher ce nouveau trophée international.

La France visera un troisième titre continental, après ceux de 1984 et 2000. Elle reste sur une finale lors de la dernière édition, en 2016 à domicile, perdue contre le Portugal (0-1). Pour se qualifier pour cet Euro 2020, reporté d’un an à cause de la crise sanitaire, elle avait remporté son groupe de qualifications devant la Turquie.

Placée dans un groupe F relevé, la sélection tricolore rencontrera d’emblée l’Allemagne, le 15 juin à Munich, avant de se déplacer à Budapest pour affronter la Hongrie, le 19 juin. Elle bouclera sa phase de poules contre le Portugal, le 23 juin, toujours à Budapest, avant d’éventuels huitièmes de finale.

Le grand retour de Benzema, Koundé et Thuram appelés

La principale surprise de la liste de Didier Deschamps est bien sûr le grand retour de Karim Benzema, qui n'avait plus été appelé depuis octobre 2015 en raison de l'affaire de la sextape puis de ses déclarations avant l'Euro 2016. Jules Koundé, le défenseur central du FC Séville, est retenu. Tout comme Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach.

La liste des 26 Bleus pour l'Euro :

Gardiens :

Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Défenseurs :

Benjamin Pavard, Léo Dubois, Kurt Zouma, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Jules Koundé

Milieux de terrain :

N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko, Thomas Lemar

Attaquants :

Kingsley Coman, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram