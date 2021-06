Euro: sur quelle chaîne regarder Italie-Suisse

Auteur d’une entrée remarquée face à la Turquie (3-0), l’Italie affronte la Suisse, ce mercredi (21h) et validera sa qualification pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Un match à suivre sur M6 et beIN Sports.

L’Italie a réussi son entrée en lice dans l’Euro avec une large et séduisante victoire face à la Turquie (3-0), vendredi dernier. Les hommes de Roberto Mancini retrouvent le stade olympique de Rome ce mercredi pour y affronter la Suisse (21h) avec l’ambition de faire un grand pas vers les huitièmes de finale.

Une victoire validera même la qualification de la Nazionale pour le tour suivant puisqu’elle sera assurée de terminer à l’une deux premières places. Elle pourrait même être assurée de la place de leader en cas de victoire de la Turquie face au pays de Galles ou de match nul entre ces deux équipes (18h).

L’affiche entre l’Italie et la Suisse sera diffusée sur M6 et beIN Sports. Elle sera aussi à suivre en direct sur notre site et sur RMC.

Les Suisses, eux, n’ont plus de temps à perdre après le match nul concédé contre le pays de Galles (1-1).

"Même si l'Italie reste favorite, non seulement dans notre groupe mais de façon générale, nous devons et nous allons montrer de quoi nous sommes capables, a promis Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse. Nous sommes une équipe de qualité et nous allons peut-être surprendre cette équipe italienne. Il va falloir jouer plus vite que contre le Pays de Galles et mieux saisir les différentes opportunités. Nous allons devoir sortir le grand jeu pendant 95 minutes pour mettre en vitrine le jeu suisse."