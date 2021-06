France-Allemagne: Hummels accuse le coup après son but contre son camp

Mats Hummels, défenseur de l’Allemagne, a confié son désarroi sur Instagram après avoir inscrit un but contre son camp, mardi offrant la victoire à la France face à la Mannschaft (1-0).

Bourreau des Bleus en 2014, Mats Hummels les a bien aidés sept ans plus tard lors du choc entre la France et l’Allemagne (1-0) à l’Euro. Le défenseur a inscrit l’unique but de la rencontre… contre son camp, en déviant dans son but un centre puissant de Lucas Hernandez (20e), mardi. Un coup du sort difficile à vivre pour le joueur de Dortmund, rappelé par le sélectionneur Joachim Löw après trois ans d’absence en sélection. Le défenseur de 32 ans a fait part de sa grande déception sur Instagram à l’issue du match.

"Cela signifie tellement pour moi d'être de retour en sélection"

"La défaite nous fait très mal et à moi surtout parce que mon but a décidé du sort du match au final, a-t-il écrit. Nous avons tout donné et nous nous sommes bien battus. Bien sûr, nous savons aussi que nous avons encore une marge de progression en termes de jeu. Mais vous avez vu que nous voulons nous arracher lors de ce tournoi, que nous voulons vous inspirer à nouveau et réussir. Je tiens à vous remercier beaucoup pour tous les messages, je n'ai probablement jamais reçu autant (pas seulement) de mots encourageants. Et c'est tant mieux car cela signifie tellement pour moi d'être de retour en sélection."

Le joueur donne rendez-vous à ses fans samedi pour un nouveau choc face au Portugal (18h) décisif pour la suite de la compétition des Allemands. Hummels avait laissé un souvenir douloureux aux Bleus en inscrivant - dans le but adverse cette fois - le seul but du quart de finale de la Coupe du monde 2014.

Il aurait aussi dû être sanctionné d’un penalty

Longtemps cadre de la défense de la Mannschaft, il avait été snobé par Joachim Löw à partir de novembre 2018 alors que le sélectionneur tentait de régénérer l’équipe. Il a finalement été rappelé pour l’Euro. Mardi, en plus de son but contre son camp, Hummels aurait dû être sanctionné d’un penalty pour une faute assez évidente sur Kylian Mbappé. Mais il a été sauvé par la clémence de l’arbitre.