France-Allemagne: "On va chercher la coupe", promet Pogba à sa mère

Paul Pogba a fait une promesse à sa mère dans les tribunes de l’Allianz Arena, mardi après son récital lors de France-Allemagne (1-0). Après le titre de champion du monde, le milieu veut l’Euro.

Cloitrés depuis près d’un mois à Clairefontaine sans possibilité de sortir de leur cocon en raison des règles sanitaires, les Bleus ont profité de la fin du match entre la France et l’Allemagne (1-0) à l'Euro pour croiser leurs proches… de loin. Quelques joueurs ont furtivement pu échanger quelques mots avec leurs intimes ayant pris place dans les tribunes.

Malgré les distances imposées par les règles sanitaires, certains Français ont pu discuter un peu, et de loin, avec les membres de leur famille ou des amis venus les soutenir à l’Allianz Arena. Paul Pogba, dont la mère et le frère, Mathias, étaient en tribune, a fait une promesse à sa maman: "On va chercher la coupe", a dit le milieu de terrain de Manchester United.

Un moment bref qui a fait du bien aux Bleus

Ce moment, très bref, et encore une fois assez lointain physiquement, a fait du bien mentalement à certains joueurs de l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps vont quitter la Bavière ce mercredi après une séance programmée dans la matinée. Ils ont désormais rendez-vous samedi pour leur deuxième match du groupe F face à la Hongrie (15h) à Budapest.

Mardi, Paul Pogba a signé une prestation majuscule dans l’entrejeu en étant le joueur ayant touché le plus de ballons (78). Il est également celui qui a réussi le plus d’interception. Auteur d’une ouverture lumineuse pour Lucas Hernandez à l’origine du seul but de la rencontre, l’ancien milieu de la Juventus a été élu homme du match.