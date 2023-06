France-Grèce: la dernière prestation catastrophique de Mateu Lahoz n'est pas passée inaperçue en Espagne

La presse sportive espagnole s'est montré plutôt indulgente à l'égard d'un arbitre qu'elle a souvent critiqué cette année. Mateu Lahoz est pourtant passé complètement à côté du dernier match de sa carrière.

Mateu Lahoz avait déjà fait ses adieux larmoyants à la Liga lors de la dernière journée du championnat espagnol, après près de 300 matches arbitrés, et plus de 40 en Ligue des champions, mais il lui restait encoreà officier sur un dernier match international, lundi soir, à l’occasion d’un France-Grèce qui avait son importance pour la qualification à l’Euro 2024.

Les Bleus pouvaient se rapprocher encore un peu plus de la compétition avec un quatrième succès en autant de rencontres disputées depuis le début de cette campagne de qualifications. Ce qu’ils ont fait en l'emportant 1-0. Mission accomplie.

Pour Mateu Lahoz, en revanche, cette dernière danse avant de quitter la scène internationale fut un calvaire, à l’image de son ultime saison où il aura été constamment sous le feu des projecteurs depuis ce fameux quart de finale de Coupe du monde entre les Pays-Bas et l’Argentine qui lui avait complètement échappé.

Lundi soir, l’arbitre de 46 ans est encore passé à côté, se trompant manifestement à plusieurs reprises, notamment en première période. Le Valencien, pourtant si prompt à dégainer les cartons, sa marque de fabrique, est resté de marbre sur plusieurs actions litigieuses, et pour le moins indifférent devant les protestations de Kylian Mbappé qui s’est écroulé dans la surface à plusieurs reprises (2e, 28e, 41e).

"Comme s'il n'avait jamais voulu partir"

L’attaquant du Paris Saint-Germain a eu beau rouspéter, l’arbitre lui a gentiment fait comprendre qu’il était vain de protester. "Il n’y a pas qu’une, mais trois ou quatre situations qui peuvent être..., a pesté Deschamps au micro de TF1 à la pause. Il ne siffle pas, et on ne lui signale pas qu’il y a erreur manifeste. Ce sont des situations qui auraient pu être lues différemment." En Espagne, la presse sportive, d’ordinaire peu clémente à son égard, a fait preuve de mansuétude, As se contentant de souligner qu’il "n’a pas eu un match facile" à arbitrer.

Dans les colonnes de Marca, on note que "Mateu Lahoz a été décisif… à sa manière". L’arbitre a fini par accorder un penalty à Kylian Mbappé, qui s’est d’abord trompé avant de voir une nouvelle occasion se présenter, convertie cette fois-ci. Un carton rouge aurait dû être distribué à Mavropanos après que le défenseur grec se soit essuyé les crampons sur le visage ensanglanté de Griezmann.

L’ancien joueur d’Arsenal sera finalement expulsé à la 69e pour avoir annihilé une occasion de but de Randal Kolo Muani. Pas très inspiré pour sa dernière, Mateu Lahoz n’a pas toujours été aidé par ses assistants, la VAR, ni même le quatrième arbitre, qui lui a offert 14 minutes de temps additionnel, "comme s’il n’avait jamais voulu partir" avant de prendre sa retraite, relève Marca.