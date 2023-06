France-Grèce: Deschamps ironise sur l’arbitrage de Mateu Lahoz pour sa dernière

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a gentiment ironisé sur la prestation catastrophique de l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz qui disputait son dernier match, lundi lors de France-Grèce (1-0).



Quatre penalties non sifflés, un simple carton jaune pour un coup de pied en pleine figure et près de 14 minutes de temps additionnel. L’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz (46 ans) a marqué les esprits pour sa prestation complètement ratée lors de la victoire de la France face à la Grèce (1-0), lundi en qualifications pour l’Euro 2024. Il termine sa longue et riche carrière sur cette fausse note puisqu’il s’agissait de son dernier match. Ce qui a fait sourire Didier Deschamps.

"C’était le dernier match de Monsieur Lahoz. J’ai comme l’impression que le VAR n'a pas voulu le déjuger."

"Un arbitrage aléatoire? Vous êtes gentil avec aléatoire, a lancé le sélectionneur sur TF1. C’était le dernier match de Monsieur Lahoz. J’ai comme l’impression que le VAR n'a pas voulu le déjuger (rires), j’ai vu des penalties sifflés pour moins que ça."

Il en a ajouté une couche sur la chaine L’Equipe. "C’est un seigneur, sourit-il. Les personnes qui étaient au VAR n’ont pas voulu le déjuger je crois, comme c’était son dernier match. J’ai revu les images et… quand même (il souffle)! Ça n'a pas d’impact sur le résultat, mais ça aurait pu donner un résultat différent. Mais beaucoup de respect pour Monsieur Lahoz."

La victoire a donné le sourire à Deschamps qui aurait certainement usé d’un autre ton si le résultat avait été tout autre. Mateu Lahoz, qui a lancé sa carrière en Liga en 2008, a arbitré au plus haut niveau pendant près de 15 ans avec des matchs de Ligue des champions, de Jeux olympiques et de Coupe du monde. Il avait beaucoup fait parler de lui lors du dernier Mondial en Qatar en distribuant 18 cartons lors du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. Il avait récidivé en Liga deux semaines plus tard lors du derby entre le Barça et l’Espanyol avec 16 joueurs avertis.