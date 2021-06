France-Suisse: la presse marseillaise conseille à Mbappé de quitter le PSG

La prestation de Kylian Mbappé face à la Suisse, lundi avec la France (3-3, 5 tab 4) suscite des interrogations de la presse marseillaise pour qui l’avenir de l’attaquant passe ailleurs qu’au PSG.

Le bilan de Kylian Mbappé à l’Euro 2021 revient en boucle dans la presse, ce mardi matin au lendemain de l’élimination de la France en huitième de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). Malgré son implication sur de nombreux buts, l’attaquant du PSG quitte la compétition sans avoir marqué et après avoir manqué le dernier tir au but. Une empreinte trop peu significative pour le journal marseillais, La Provence.

Dans un éditorial intitulé "le Ballon dort" - en référence à l’obsession de Mbappé pour décrocher le Ballon d’or – le journal note la baisse de confiance du joueur, liste ses occasions manquées et ouvre le débat sur les solutions pour lui faire passer un nouveau palier. L’une d’elles est toute trouvée: son avenir passe ailleurs qu’au PSG, le grand rival de l'OM, où il n’a plus qu’un an de contrat.

Au PSG, "il stagne sportivement et prend de mauvaises habitudes aux côtés de Neymar"

"Il arrive à un tournant de sa carrière, indique l’article. Celle-ci peut-elle décemment se poursuivre dans les rangs parisiens, où il stagne sportivement et prend de mauvaises habitudes aux côtés de Neymar? Il excellait à droite en 2018. Mais il ne peut y évoluer en équipe de France où 'DD' ne l’aligne plus qu’à gauche, sous prétexte que c’est désormais son côté de prédilection au sein du club de la capitale. Un fiasco. On lui présidait prochainement le Ballon d’Or, donc. Durant cet Euro, c’était plutôt le ballon dort. Exaspérant."

Le joueur va désormais partir en vacances avant de donner une réponse très attendue au club parisien sur la suite de sa carrière. Le PSG espère une prolongation depuis de longues semaines alors que le Real Madrid reste à l’affût pour le recruter. S’il ne prolonge pas, un départ vers les Merengue deviendrait une vraie possibilité.