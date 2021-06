Hongrie-France: Courbis craint l'arbitrage dans un stade "plein à craquer"

Le membre de la Dream Team RMC Sport Rolland Courbis s’attend à ce que les Bleus pâtissent d’un arbitrage une nouvelle fois défavorable dans une ambiance qui s’annonce explosive samedi, contre la Hongrie (15h).

L’équipe de France défie la Hongrie samedi (15h), avec l’ambition de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans une Puskas Arena incandescente, garnie par plus 60.000 supporters magyars survoltés, les Bleus affronteront plusieurs adversaires en même temps, et pas seulement la sélection qui a posé quelques soucis au Portugal dans cet Euro. Outre le contexte d’un stade "plein à craquer" et la chaleur étouffante, sans compter l’horaire inhabituel, les Bleus de Didier Deschamps devront aussi se méfier de l’arbitrage, selon Rolland Courbis.

La Hongrie doit obtenir un résultat positif pour espérer

"Les arbitres sont des êtres humains qui favorisent un peu, sans le faire exprès, celui qui n'est pas favori a ironisé notre membre de la Dream Team. On a pu s’en apercevoir, mais c’était peut-être une coïncidence, contre l’Allemagne. Par curiosité, c’est vrai, je regarde un peu la façon dont notre équipe est arbitrée. Pour le moment, on ne peut pas dire que le chauvin que je suis soit très content. J’espère que je serai un peu l’empêcheur de tourner en rond qui s’est trompé."

Pour la France aussi, l'enjeu comptable est simple: une victoire face à la Hongrie à Budapest (15h), et les Bleus verront les huitièmes, quoi qu'il advienne ensuite face au Portugal. Pour les Hongrois, une défaite serait quasiment éliminatoire: ils devraient alors vaincre l'Allemagne et espérer passer parmi les meilleurs troisièmes, malgré leur différence de buts plombée par le 3-0 encaissé contre le Portugal.

"L'appui du stade plein, c'est un avantage pour les Hongrois, a estimé Hugo Lloris la veille, en conférence de presse. Cela les a bien aidés lors du premier match. C'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée, la présence d'un sélectionneur italien y est pour beaucoup. Elle est chez elle, je m'attends au même répondant qu'elle a eu contre les Portugais."

