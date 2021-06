Hongrie-France: Négo et les Hongrois sont allés saluer le public français après le match

Après le match nul obtenu face à l'équipe de France (1-1) à l'Euro 2021, les Hongrois ont célébré ce résultat positif et leur premier point dans cette compétition avec leur public avant d'aller saluer les supporters français qui ont fait le déplacement.

Quatre jours après leur victoire autoritaire en Allemagne (1-0), les Bleus ont buté sur la Hongrie pour leur deuxième match de cet Euro 2021 (1-1). Moins inspirés, Antoine Griezmann et ses coéquipiers n'ont pas réussi à venir à bout du bloc hongrois. Dans le chaudron de la Puskas-Arena de Budapest, seule enceinte du tournoi remplie à 100%, avec plus de 60.000 supporters en tribunes dont 5.000 représentants français, et une chaleur écrasante (35 degrés ressentis), l'équipe de France a manqué de tranchant et d'efficacité pour prendre les devants dans cette rencontre.

Solides derrière, les Hongrois ont montré un meilleur visage que face au Portugal après leur défaite cuisante pour leur entrée en lice à l'Euro (0-3). Au sortir de la rencontre, les joueurs de Marco Rossi ont profité de ce premier point acquis avec le public présent, chaud bouillant pendant toute la rencontre.

Des applaudissements avec le public français

Sans rancune, Loïc Négo et ses coéquipiers ont également été salués le public français présent pour l'occasion. Les supporters tricolores ont mis l'ambiance à Budapest avant la rencontre et ont continué dans les tribunes.

Les Hongrois ont échangé quelques applaudissements avec les fans des Bleus, le tout dans la bonne humeur. Grâce à ce premier point décroché dans cet Euro 2021, la Hongrie reste en vie.

Après ce match nul obtenu face à la France, les troupes de Marco Rossi affronteront l'Allemagne tandis que les Bleus vont disputer un sacré choc face au Portugal de Fernando Santos.