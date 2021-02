Israël propose à l'UEFA d'accueillir des matchs de l'Euro

L’UEFA a reçu un courrier de la Fédération israélienne de football qui propose que son pays accueille des matchs de l’Euro, mais également des rencontres de Coupes d’Europe de clubs (Ligue des champions, Ligue Europa…) d’ici la fin de la saison.

Israël a proposé à l’UEFA d’accueillir des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa, ainsi que l’Euro (11 juin - 11 juillet), qui doit en théorie se dérouler dans douze villes-hôtes différentes. Mais la pandémie a rebattu les cartes, et une éventuelle redistribution des rencontres n’est pas à écarter. C’est pourquoi Israël a sauté sur l’occasion et candidate pour l’organisation de la compétition sur son territoire.

Les cas d’infection au coronavirus continuent d’augmenter, mais 80% de la population vaccinable a déjà reçu au moins une dose du vaccin. Les autorités espèrent achever la campagne de vaccination pour 60% de la population d’ici à deux mois, et atteindre ainsi un seuil d’immunité collective qui favoriserait la reprise des activités. Ce qui sera aussi rendu possible par la mise en place d’un passeport vaccinal, alors que le déconfinement est en cours.

Israël réfléchit à la possibilité d'accueillir du public

"Oren Hasson (le président de la fédération) a offert au président de l'UEFA, M. Ceferin, la possibilité d'organiser des matches des trois compétitions en Israël si le taux de contagion en mai et juin ne permet pas d'organiser des matchs avec des spectateurs en Europe, aurait déclaré la Fédération israélienne (ISR) dans un communiqué. Ceferin a assuré que l'offre sera prise en considération et que le fait d'avoir des matchs en Israël est une option."

L'UEFA reste pour l’instant déterminée à organiser le championnat d'Europe dans douze villes, comme prévu à l'origine. Un porte-parole de l'association israélienne a déclaré à Bild: "Le tournoi commence en juin, ce qui est encore loin. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Mais nous voulons être prêts. Il en va de même pour la question des fans. Les fans locaux peuvent y être à coup sûr. Pour les fans de l'extérieur, nous allons travailler sur un concept."