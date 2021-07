Euro 2021: qui peut encore terminer meilleur buteur?

Avant les demi-finales de l’Euro, plusieurs joueurs sont encore en course pour tenter de déloger Crisitano Ronaldo et Patrik Schick, à égalité avec 5 buts, dans le classement des meilleurs buteurs de la compétition.

Pour qui le Soulier d’Or de cet Euro 2021? À trois matchs de la fin du tournoi, tout reste ouvert. Pour le moment, c’est Cristiano Ronaldo qui domine ce classement avec 5 unités, dont 3 penalties. L’épatant tchèque Patrik Schick est à égalité, mais en raison d’un nombre moins important de passes décisives (aucune contre une pour le Portugais), il ne pourra plus être sacré meilleur buteur, après l’élimination des siens en quarts de finale. Le buteur du Bayer Leverkusen se consolera peut-être avec un trophée du but du tournoi, à la suite de sa merveille de 45 mètres face à l’Ecosse.

Trois joueurs en sont à 4 buts mais tous ont été sortis de la compétition : Lukaku, Forsberg et Benzema. Pour succéder à Antoine Griezmann, lauréat en 2016 avec 6 buts, trois joueurs restent à l'affût avec trois réalisations marquées depuis le début de cet Euro.

Auteur des deux buts de son équipe lors de la phase de poule avant de marquer face à l'Allemagne, Raheem Sterling est donc sixième de ce classement à égalité avec d’autres éléments encore en course. À commencer par son coéquipier Harry Kane, qui a enfin débloqué son compteur face à Allemagne, avant de signer un doublé contre l’Ukraine. Dans la demi-finale Angleterre-Danemark, un troisième homme pourrait se rapprocher de Ronaldo et Schick: Kasper Dolberg. Le Niçois s’était illustré en 8e de finale avec un doublé face au pays de Galles avant de marquer le but de break en quart de finale face aux Tchèques.

Avec deux buts, les Italiens (Insigne, Immobile, Pessina, Locatelli) et Espagnols (Morata, Sarabia, Torres) partent de bien plus loin. Concernant le classement des passeurs, le Suisse Steven Züber est seul en tête (4), une longueur devant Shaw et Hojberg qui vont avoir un ou deux matchs pour tenter de remporter ce trophée annexe, presque anecdotique.

Le classement des buteurs avant les demi-finales:

1- Ronaldo, Schick: 5 buts

2- Lukaku, Forsberg, Benzema: 4 buts

3- Dolberg, Shaqiri, Sterling, Wijnaldum, Lewandowski, Kane, Seferovic: 3 buts