Pays-Bas: "Ce n'est pas juste Depay qui va nous faire gagner des matchs", prévient Zenden

Invité de Top of the Foot ce jeudi soir sur RMC, l'ancien milieu néerlandais de l'OM Boudewijn Zenden a évoqué la situation des Pays-Bas avant le début de l'Euro.

Son français est toujours impeccable, mais c'est bien du football néerlandais dont il est spécialiste. Ancien milieu de l'OM et international batave, Boudewijn "Bolo" Zenden était ce jeudi soir invité de Top of the Foot, sur RMC. L'occasion pour l'entraîneur adjoint du PSV Eindhoven d'évoquer l'état de la sélection néerlandaise, à une grosse semaine du début de l'Euro (11 juin-11 juillet) et au lendemain du match amical contre l'Ecosse (2-2).

"C’était un match amical, il n’y a rien de spécial à en tirer", estime Zenden, après la prestation mitigée des hommes de Frank de Boer. Rien, si ce n'est le doublé de Memphis Depay, qui a permis deux fois aux Pays-Bas d'égaliser. "C’est certainement un joueur qui peut marquer des buts, créer quelque chose. Il a fait ça pas mal de fois à Lyon, comme vous l’avez vu, note l'ex-Olympien. C’est un leader, quelqu’un qui peut faire de belles choses. C’est aussi quelqu’un qui a besoin de libertés pour déployer son jeu."

"Avec Benzema vous êtes hyper forts, mais vous avez tout à perdre"

Mais? "Mais je crois que les Pays-Bas doivent jouer comme une équipe, poursuit Zenden. Ce n’est pas juste Depay qui va nous faire gagner des matchs, il faut penser au travail d’équipe. Et pour être honnête, nous ne sommes pas encore au meilleur niveau si je compare à d’autres pays comme la France."

Au sujet des Bleus, Bolo Zenden a semble-t-il apprécié le retour de Karim Benzema. "Avec lui vous êtes encore plus forts, observe-t-il. Ce qu’il a fait ces dernières années au Real Madrid, c’était vraiment un Galactico. Il a manqué à l’équipe de France, même si on sait pourquoi (il n’était pas là). Avec Benzema chez les Bleus vous êtes hyper forts. Mais vous avez tout à perdre."