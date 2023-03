Équipe de France: quand reverra-t-on les Bleus après leur succès en Irlande?

L’équipe de France s’est imposée dans la douleur en Irlande, lundi, en éliminatoires de l’Euro 2024 (0-1), trois jours après avoir balayé les Pays-Bas au Stade de France (4-0). Il va désormais falloir attendre trois mois avant de revoir les joueurs de Didier Deschamps à l’œuvre.

Deux victoires. Deux cleen-sheets. Voilà quarante ans que l’équipe de France n’avait pas aussi bien entamé une phase de qualifications pour un tournoi majeur. Trois jours après leur carton face aux Pays-Bas au Stade de France (4-0), les Bleus ont décroché un succès difficile en Irlande, lundi à Dublin, en éliminatoires de l’Euro 2024 (0-1). En début de seconde période, Benjamin Pavard a trouvé la faille d’une frappe puissante à l’entrée de la surface. Mike Maignan s’est chargé de conserver l'avantage en réalisant des miracles dans le money time.

Grâce à ce début de campagne impeccable, les vice-champions du monde se retrouvent en tête du groupe B, avec 3 points d’avance sur la Grèce, qui compte un match en moins, et les Pays-Bas. De quoi s’offrir un matelas confortable sachant que les deux premiers de la poule se qualifieront pour l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne dans un an et demi. En attendant, les joueurs de Didier Deschamps vont retourner dans leurs clubs afin de disputer la dernière ligne droite de la saison.

Un voyage à Gibraltar pour reprendre

Il faudra patienter près de trois mois pour les revoir à l’œuvre sous le maillot national. Les Bleus se retrouveront à l’aube de l’été pour la suite des éliminatoires de l’Euro 2024, avec un déplacement à Gibraltar le vendredi 16 juin (20h45), trois jours avant de recevoir la Grèce, le lundi 19 juin au Stade de France (20h45).

Après avoir profité de leurs vacances et débuté la saison 2023-2024, ils accueilleront l’Irlande le jeudi 7 septembre (20h45), puis ils se rendront aux Pays-Bas le vendredi 13 octobre (20h45). La phase de qualifications s’achèvera à l’automne, avec la réception de Gibraltar le samedi 18 novembre (20h45) et un voyage en Grèce le mardi 21 novembre (20h45). A voir si des matchs amicaux viendront s’intercaler dans ce calendrier, sachant que la France ne s’est pas qualifiée pour le Final Four de la Ligue des nations qui aura lieu en juin aux Pays-Bas (avec des demi-finales Espagne-Italie et Pays-Bas-Croatie au programme).