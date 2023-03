France - Pays-Bas: Gakpo, Depay, les jeunes qui poussent... le chantier offensif de Koeman

Ronald Koeman doit recomposer une attaque décevante lors de la Coupe du monde 2022, amputée de quelques néo-retraités. Si le nouveau sélectionneur néerlandais a déjà montré que les Oranje pouvaient proposer un football bien plus proactif entre 2018 et 2020 sous son égide. Il devra rapidement trouver la bonne formule autour d’un joueur qui apparait aujourd’hui comme indispensable: Cody Gakpo. Nouvelle star offensive qui ratera le match contre l'équipe de France ce vendredi lors des qualifications pour l'Euro 2024.

Combien de supporters néerlandais ont repensé aux matchs contre l’Allemagne (victoire 4-2 à Hambourg en qualification de l’Euro 2020) ou face à la France et l’Angleterre (respectivement 2-0 et 3-1 en Ligue des nations 2018-2019) à l’occasion du Mondial au Qatar, lorsque les hommes de Louis van Gaal, autour d’une approche très restrictive du jeu, ne tiraient que deux fois au but contre l’Equateur (14 tirs subis) ou devaient attendre l’erreur d’Edouard Mendy à la 84e face au Sénégal pour se montrer dangereux offensivement? Ils étaient sans doute nombreux. Après une Coupe du monde réussie (le quart de finale était l’objectif annoncé par la fédération) sur le plan du résultat mais insatisfaisante du point de vue du jeu, les Pays-Bas se lancent dans les qualifications à l’Euro 2024 avec plusieurs nouveautés.

Ronald Koeman a donc remplacé Louis van Gaal à la tête de la sélection. L’ancien entraîneur du Barça a en charge la qualification pour le prochain Championnat d’Europe. Pour ce faire, il devra trouver la bonne formule permettant à ses joueurs créatifs d’être moins bridés et plus en capacité d’exprimer leur plein potentiel dans un pays où la question esthétique du football est impossible à outrepasser. Le jeu minimaliste du Mondial a passablement agacé et a constitué un fil rouge que presse et supporters ont déroulé tout au long de la compétition. L’espoir d’un retour à l’ADN historique existe avec le changement d’entraîneur.

Un réservoir impressionnant en défense

Abondance de biens ne nuit pas, dit l’adage. Ronald Koeman peut compter sur une panoplie importante de choix au niveau de sa charnière centrale. Si la France est souvent exposée pour sa quantité illimitée de défenseurs centraux de talent, les Pays-Bas ne sont pas en reste: Van Dijk (Liverpool), De Ligt (Bayern), Aké (Manchester City), Botman (Newcastle), Timber (Ajax), De Vrij (Inter), Van de Ven (Wolfsburg), sans oublier Daley Blind, pouvant évoluer à ce poste dans certaines configurations. Sur les côtés, s’ils doivent encore pour la plupart confirmer au plus haut niveau, Koeman dispose de solutions intéressantes: Dumfries, Geertruida, Frimpong, Rensch et Karsdorp à droite ; Blind, Malacia, Wijndal, Hartman à gauche.

Si les belles et compétitives équipes néerlandaises ont toujours eu des défenseurs majeurs (Krol, Koeman, Rijkaard, De Boer, Stam, Van Dijk), la multiplicité de talents de l’équipe actuelle permet au sélectionneur de penser à une souplesse tactique prononcée.

Capables d’aller s’imposer en Allemagne en septembre 2019 avec une défense à trois ou de s’incliner contre l’Angleterre en mars 2018 avec le même schéma, Ronald Koeman et ses hommes avaient beaucoup plus souvent utilisé une défense à quatre entre 2018 et 2020, comme lors de la nette victoire (2-0) contre la France à Rotterdam en novembre 2018.

Bien entourer Gakpo

L’un des points clés de l’animation offensive de Koeman résidera sans doute dans sa capacité à bien entourer Cody Gakpo, l’une des rares satisfactions de la dernière Coupe du monde. Le sélectionneur avait réussi entre 2018 et 2020 à maximiser les capacités de ses joueurs offensifs. La relation entre Memphis Depay, faux numéro 9, et 'Gini' Wijnaldum, numéro 10 tout terrain, avait accouché de prestations de grande qualité.

Si l’ancien attaquant de l’OL semble encore aujourd’hui central dans l’animation offensive, Cody Gakpo semble en passe de devenir l’attaquant autour duquel l’animation doit tourner. Aligné en second numéro 9 ou en 10 par Van Gaal dans son 5-3-2 du Mondial, Gakpo a surtout brillé au poste d’ailier gauche depuis le début de sa carrière. Dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1, les Oranje pourraient proposer l’actuel joueur de Liverpool à gauche, avec Depay en pointe. Resterait alors à trouver le joueur qui évoluera à droite.

Entre 2018 et 2020, ce poste à droite était déjà l’un des casse-tête de Koeman. Avaient été essayés successivement Bergwijn, Berghuis, Promes, Babel ou encore Malen. Si Babel et Promes peuvent être écartés aujourd’hui de la pensée du sélectionneur, Bergwijn semble avoir une longueur d’avance dans l’esprit même si, blessé, il a dû renoncer aux deux matchs des prochains jours.

Berghuis est sans doute l’alternative la plus naturelle, habitué à ce côté, quand Bergwijn et Malen sont plus attirés par l’opposé, à gauche. Reste l’un des plus grands talents de l’Eredivisie, devenu indispensable en quelques semaines au PSV: Xavi Simons. Lui aussi semble naturellement attiré par le côté gauche mais il a déjà évolué à droite cette saison pour les besoins du moment.

Depay et les autres au poste de 9

Désormais à sept longueurs du buteur le plus prolifique de l’histoire des Pays-Bas (Van Persie, 50 réalisations), Memphis Depay, malgré un statut non affirmé à l’Atlético de Madrid, semble être l’option prioritaire. L’attaquant n’a été titularisé qu’à trois reprises en deux mois dans la capitale espagnole, mais ce fut le cas lors des trois dernières rencontres, un élément éminemment positif aux yeux du sélectionneur.

Ronald Koeman est conscient du manque d’alternatives et l’a illustré avec la convocation de Brian Brobbey, le jeune attaquant de l’Ajax qui peine encore à se faire une place dans son club, qui l’a pourtant récupéré pour près de 20 millions d’euros l’été dernier, après l’avoir laissé partir libre un an avant.

"La sélection de Brobbey indique que nous n'avons pas beaucoup d’options, expliquait le technicien au début du rassemblement. Vous sélectionnez un garçon qui n'est pas un joueur de base à l'Ajax, mais qui a un avenir. Bien sûr, nous avons aussi suivi Thijs Dallinga, mais j'ai choisi Brobbey parce que je veux le voir pendant dix jours. Je pense toujours qu'il finira par progresser."

Il reste l’inconnue Wout Weghorst. L’attaquant de Manchester United, très régulièrement aligné par Erik ten Hag, avait débuté sous le maillot de la sélection avec Koeman en 2018. Son expérience avec les Oranje reste limitée (19 sélections, 5 buts) et son profil oblige à un développement et à une construction précise de l’animation offensive. Avec les retraites internationales post-Mondial 2022 de Luuk de Jong et Vincent Janssen, Weghorst reste, avec Brobbey, l’un des rares profils de véritable numéro 9 dans les joueurs sélectionnables.



Sous Van Gaal, finalement, la sélection n’a pas avancé sur la composition de sa ligne d’attaque. Avec le forfait de dernière minute de Cody Gakpo, qui a quitté le rassemblement ce jeudi matin, et celui de Bergwijn en début de semaine, Ronald Koeman devra attendre encore quelques semaines avant de pouvoir aligner ceux que l’on imagine prendre la tête du secteur offensif. Les Pays-Bas afficheront une animation offensive probablement inédite contre l’équipe de France ce vendredi. Le chantier n’a pas encore commencé qu’il vient déjà de subir un retard.