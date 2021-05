Pays-Bas: "La France est la favorite de l’Euro" selon De Jong

A moins de deux semaines du début de l’Euro, Frenkie de Jong s’est projeté sur la compétition. Et le milieu de terrain des Pays-Bas estime que les Bleus sont les mieux placés pour être sacrés, le 11 juillet prochain à Wembley.

C’est le joueur le plus utilisé par le Barça cette saison. Assez largement. Si on prend en compte ses apparitions en équipe nationale, Frenkie de Jong a même disputé 5.349 minutes depuis l’été dernier. Un rythme effréné que le milieu de terrain des Pays-Bas ans va devoir maintenir afin de disputer l’Euro (du 11 juin au 11 juillet). Actuellement en stage de préparation à Lagos, au sud du Portugal, le joueur de 24 ans s’est montré ambitieux à l’heure se projeter sur le grand rendez-vous de l’été. Malgré la fatigue et les jambes lourdes.

"Notre mission est de devenir champion d’Europe, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par la presse néerlandaise. Nous ne sommes pas les grands favoris, mais nous sommes l’un des pays qui, si tout va bien, a sa chance. Nous avons un groupe de qualité, une équipe solide. Nous avons encore du temps pour nous préparer."

Un premier amical mercredi contre l’Écosse

Invité à livrer son sentiment sur les forces en présence parmi la concurrence, De Jong a cité les Bleus comme les mieux armés pour se hisser sur le toit de l’Europe. Cinq ans après leur finale perdue au Stade de France face au Portugal (0-1, ap). Trois ans après le sacre mondial de Moscou. "Compte-tenu de sa sélection et en tant que championne du monde en titre, la France est favorite", a lâché l’ancien de l’Ajax Amsterdam.

Face à l’Écosse, mercredi à Faro, De Jong va disputer le 62e match de sa saison. Une rencontre de préparation qui sera suivie d’un autre amical contre la Géorgie, le 6 juin à Enschede. Il sera alors temps de débuter l’Euro. Placés dans le groupe C, les Oranje affronteront d’abord l’Ukraine (13 juin), avant l’Autriche (17 juin) puis la Macédoine du Nord (21 juin).