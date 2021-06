Portugal-France: accolade et maillots échangés, les images de grande classe entre Benzema et Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, anciens coéquipiers au Real Madrid, ont échangé des gestes de classe durant le match entre la France et le Portugal, ce mercredi à l'Euro 2021. Les deux hommes ont notamment échangé leurs maillots.

C'est ce qu'on appelle la classe. Anciens partenaires au Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont échangé quelques moments de complicité sur le terrain ce mercredi, lors du choc entre la France et le Portugal à l'Euro 2021. Adversaires pour ce match capital dans la course aux huitièmes de finale, les deux attaquants ont paru très complices.

Ronaldo et Benzema à la mitemps de Portugal-France © Capture BeIN Sports

Benzema et Ronaldo échangent leurs maillots © Capture BeIN Sports

Il l'a félicité pour son but

Après un échange de regard et de sourires au coup d'envoi, le Portugais et le Français ont longuement parlé à la pause en rejoignant les vestiaires. Les deux hommes ont aussi échangé leurs maillots.

Avant cela, CR7 avait adressé un signe de félicitations à Karim Benzema, qui a marqué sur penalty... son premier but chez les Bleus depuis octobre 2015! Avant qu'il ne s'offre un doublé en marquant en deuxième période. Un soulagement pour l'avant-centre, de retour en sélection après plus de cinq ans d'attente et qui n'avait pas encore retrouvé le chemin des filets.