Portugal-France: pour le sélectionneur portugais, il n'y avait pas penalty sur Mbappé

Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, estime que la France n’aurait pas dû obtenir de penalty pour une légère faute de Nelson Semedo sur Kylian Mbappé juste avant la mi-temps (1-1), mercredi à l’Euro 2021.

Le Portugal s’imaginait bien atteindre la mi-temps en menant face à la France (2-2), mercredi après avoir ouvert le score par Cristiano Ronaldo (31e sp). Mais l’arbitre espagnol, M.Mateu Lahoz a accordé un penalty plutôt généreux aux Bleus pour une poussette de Nelson Semedo sur Kylian Mbappé à la retombée d’un long ballon de Paul Pogba. Karim Benzema a saisi l’offrande pour égaliser (45e+2) et permettre aux Français de rejoindre les vestiaires sur un score de parité (1-1). Et cela a agacé Fernando Santos, fier de la partition de son équipe.

"L'arbitre lui-même sait qu'il s'est trompé"

"Notre équipe a été égale à elle-même, a confié le sélectionneur au micro de Sport TV+. Je vous ai dit avant le match que lorsque nous sommes une équipe forte et cohérente, qui sait attaquer et contre-attaquer, c'est difficile pour n'importe quel adversaire. C'était une excellente première mi-temps. Je pense qu’il n’y avait pas vraiment faute. Je pense que l'arbitre lui-même sait qu'il s'est trompé. Nous ne devons pas encaisser de but pour gagner. Si nous défendons bien, nous avons toutes les conditions pour marquer aussi et l'équipe s'en est rendue compte."

Le technicien a trouvé plusieurs raisons de se réjouir de la prestation de son équipe, sèchement battue par l’Allemagne (4-2), quatre jours plus tôt. "Nous avons été bien meilleurs, confie-t-il. Nous avons bien interprété le jeu, nous étions intenses et équilibrés."

Le champion d’Europe a désormais rendez-vous avec la Belgique en huitièmes de finale dimanche (21h) à Séville. "Maintenant, nous devons penser à la Belgique, qui est un adversaire difficile, reconnaît Santos. Si nous regardons le classement (Fifa, ndlr), ils sont premiers. Mais évaluons ce que nous avons à faire pour ce match."