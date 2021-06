Portugal-France: échange de maillots et grande complicité entre Mbappé et Ronaldo

Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont discuté et échangé leur maillot à la fin du match entre le Portugal et la France (2-2), mercredi soir pour la fin de la phase de poules de l'Euro 2021.

Ils ont été photographiés tout sourire, dans le tunnel des vestiaires de la Puskas Arena. Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé ont partagé un moment de complicité, mercredi soir à la fin du match nul 2-2 entre la France et le Portugal à l'Euro 2021. Les deux attaquants ont discuté sans manquer d'échanger leur maillot, comme le montre un cliché publié par le compte officiel de la compétition sur Twitter.

Ronaldo, idole de Mbappé

Cette photo rappelle que Kylian Mbappé (22 ans) est un fan de la première heure de Cristiano Ronaldo (36 ans). Il fut un temps où sa chambre était tapissée de posters de l'attaquant portugais, qui ne cessait de faire trembler les filets avec le Real Madrid. "C’est une idole de jeunesse et ça a été très plaisant de le connaître quand j’ai visité Valdebebas (le centre d’entraînement du Real Madrid, ndlr)", avait confié le champion du monde tricolore dans une interview donnée en 2017.

À Budapest, ce n'était pas la première fois que Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se croisaient. Ils ont déjà eu l'occasion de s'affronter en sélection, mais aussi dans des confrontations de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Par ailleurs, ce Portugal-France a aussi permis à "CR7" d'aller saluer un autre membre de l'équipe de France qu'il apprécie tout particulièrement: Karim Benzema. Les deux anciens coéquipiers ont profité de la mi-temps pour discuter et réaliser le traditionnel échange de maillots.