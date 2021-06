Équipe de France: Digne peut-être forfait pour le reste de l'Euro 2021, inquiétude pour Hernandez

Victime d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers contre le Portugal, le latéral gauche Lucas Digne pourrait bien déclarer forfait pour le reste de l'Euro 2021. Lucas Hernandez, titulaire à ce poste, est également touché physiquement.

Le groupe va peut-être se rétrécir un peu plus et tomber à 24. Sorti sur blessure lors du nul 2-2 de l'équipe de France face au Portugal, ce mercredi soir dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de l'Euro 2021, Lucas Digne pourrait bien être forfait pour le reste de la compétition.

Didier Deschamps a suggéré cette possibilité en conférence de presse d'après-match, à Budapest. "Ça va être très compliqué. (...) Ce n'est pas bon signe", a déploré le sélectionneur, expliquant que le latéral gauche d'Everton souffrait d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers.

Des examens seront sans doute menés jeudi pour effectuer un diagnostic précis de ce problème physique jugé "inquiétant" par Didier Deschamps. Il n'est pas impossible que l'éventuelle durée d'indisponibilité se compte en semaines. Or, il ne reste que deux semaines et demi de compétition.

De gros doutes aussi pour Hernandez

Didier Deschamps s'est montré moins préoccupé pour Lucas Hernandez, que Lucas Digne a lui-même remplacé à la mi-temps de Portugal-France. Pour le défenseur du Bayern Munich, le coach a admis une petite alerte à un genou. Mais il a surtout indiqué qu'il ne voulait prendre aucun risque par rapport au carton jaune reçu à la 36e minute. Sauf que de gros doutes existent tout de même concernant le joueur du Bayern. Potentiellement donc, les Bleus pourraient se retrouver... sans arrière gauche de métier.

Le sélectionneur, qui a déjà perdu Ousmane Dembélé sur une grave blessure à une cuisse, ne peut pas rappeler de joueur supplémentaire pour la suite de la compétition. Il dispose actuellement de 25 joueurs, mais ne compte pas d'autre latéral gauche en plus de Lucas Hernandez et de Lucas Digne. Contre le Portugal, c'est d'ailleurs le milieu Adrien Rabiot, gaucher, qui a dû dépanner à leur poste. Et il a su rendre une bonne copie.