Espagne: le prodige Lamine Yamal convoqué avec la Roja à 16 ans, fin de l'espoir pour le Maroc

Sélectionneur de l'Espagne, Luis De la Fuente a convoqué Lamine Yamal pour deux matchs de qualification à l'Euro 2024 en septembre. L'ailier de 16 ans était courtisé par le Maroc mais a choisi de jouer pour la Roja.

Une première - a priori - en sélection à 16 ans. Ce vendredi, Lamine Yamal a été convoqué par l'Espagne pour le rassemblement de septembre, avec des matchs de qualification pour l'Euro 2024. Le jeune ailier de 16 ans était convoité par le Maroc, le pays d'origine de son père, mais a choisi de jouer pour la Roja.

"C'est le moment de lui faire confiance"

Sensation du début de saison avec le FC Barcelone, Lamine Yamal aura l'occasion de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match avec la Roja, à seulement 16 ans, dans les rencontres de qualification à l'Euro 2024 contre la Géorgie ou Chypre, les 8 et 12 septembre prochains.

"Il est génial. C'est le moment de lui faire confiance", a résumé le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente en conférence de presse. La liste compte également les présences d'Alex Baena (Villarreal) et Abel Ruiz (Braga), qui ont brillé lors de l'Euro espoirs cet été.



L'ancien Marseillais César Azpilicueta (Atlético de Madrid) fait son retour en défense, tout comme le latéral barcelonais Alejandro Balde, aux côtés des deux Français naturalisés espagnols Robin Le Normand (Real Sociedad) et Aymeric Laporte (Al-Nassr). Fabian Ruiz et Marco Asensio, les joueurs du PSG, sont aussi présents.

Jeudi, le sélectionneur marocain Walid Regragui s'était montré pessimiste quant au choix de Lamine Yamal, qui ne figurait pas au sein de la liste: "Il a une décision à prendre mais cela reste un choix personnel pour un gamin de 16 ans. On suit les réseaux sociaux, on suit la presse... Le cas Lamine Yamal était une priorité pour la fédération. C'est un travail qui a été fait depuis longtemps par les scouts de la fédération. On travaille dessus depuis longtemps mais le scout de l’Espagne le suit depuis l'âge de 10 ans."

La liste:

Gardiens de but: Kepa (Real Madrid), Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Brentford/ENG).



Défenseurs: Aymeric Laporte (Al-Nassr/KSA), David García (Osasuna), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Atlético Madrid), Pau Torres (Aston Villa/ENG), Alejandro Balde (FC Barcelone), José Luis Gayá (Valence)



Milieux de terrain: Rodrigo Hernández (Manchester City/ENG), Martín Zubimendi, Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris SG/FRA), Gavi (FC Barcelone), Alex Baena (Villarreal)



Attaquants: Morata (Atlético Madrid), Joselu (Real Madrid), Marco Asensio (Paris SG/FRA), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (Leipzig/GER), Lamine Yamal (FC Barcelone), Abel Ruiz (Braga/POR)