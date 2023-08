Maroc: Amine Adli convoqué par Regragui, peu d'espoir pour la pépite du Barça Lamine Yamal

Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des 28 joueurs retenus par le Maroc pour les matchs contre le Libéria et le Burkina Faso en septembre. International Espoirs français, Amine Adli est convoqué avec les Lions de l'Atlas alors que la pépite hispano-marocaine Lamine Yamal est absente.

Voilà peut-être une première mauvaise nouvelle pour Thierry Henry en marge de sa première liste comme sélectionneur des Bleuets. Valeur sûre des Espoirs, Amine Adli figure ce jeudi parmi les 28 joueurs convoqués par le Maroc pour la trêve international de septembre.

Walid Regragui a ainsi appelé le joueur, de nationalité franco-marocaine, pour les matchs contre le Liberia et le Burkina Faso, les 9 et 12 septembre.

Après plusieurs mois de rumeurs, longtemps démenties par l'ailier de Leverkusen, Amine Adli va devoir trancher.

Soit il accepte la convocation du Maroc et pourra disputer ses premières minutes prochainement, soit il continue l'aventure avec les Espoirs français dans l'attente d'une hypothétique sélection chez les A de Didier Deschamps. Toutefois, il semble improbable que Walid Regragui le convoque officiellement sans avoir des garanties de la part du joueur de 23 ans.

Regragui pessimiste pour Yamal

De la même manière que la présence d'Amine Adli dans la liste de Walid Regragui donne un signal positif pour les Lions de l'Atlas, l'absence de Lamine Yamal invite au pessimisme. Sélectionnable par l'Espagne, le Maroc et la Guinée-Equatoriale, le nouveau phénomène du Barça ne figure pas parmi les 28 joueurs de l'équipe maghrébine.

Ces derniers jours, la presse espagnole a assuré que le Catalan avait choisi la Roja et serait même retenu dans la liste de Luis de la Fuente pour les éliminatoires de l'Euro en septembre. Walid Regragui a confirmé le peu d'espoir autour de la situation de Lamine Yamal.

"Il a une décision à prendre mais cela reste un choix personnel pour un gamin de 16 ans. On suit les réseaux sociaux, on suit la presse... Le cas Lamine Yamal était une priorité pour la fédération, a estimé le technicien marocain ce jeudi face à la presse. C'est un travail qui a été fait depuis longtemps par les scoutes de la fédération. On travaille dessus depuis longtemps mais le scout de l’Espagne le suit depuis l'âge de 10 ans."

Regragui: "Yamal c'est un futur crack mondial"

Convaincu du talent de Lamine Yamal, titulaire au Barça en ce début de saison 2023-2024, Walid Regragui a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Mais le sélectionneur des Lions de l'Atlas ne s'attend pas à une bonne surprise dans la liste de la Roja qui sera communiquée vendredi.

"C'est un futur crack mondial. Mais après, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc, il a joué avec l'Espagne chez les jeunes. C'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. Aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal va venir, a encore estimé le récent demi-finaliste de la Coupe du monde 2022. On a eu une bonne discussion, on lui a exposé le projet. Aujourd’hui je n’ai pas les garanties pour vous dire qu’il vient. On verra vendredi si son choix c'est de jouer pour l'Espagne."

Et de conclure sur le cas Yamal: "Bien sûr qu'on serait heureux de l'avoir parce que l'on connait la qualité du jouer et on serait heureux d'avoir une star à l'avenir. On ne peut pas forcer un joueur. A 16 ans c'est difficile de choisir et c'est quelque chose que je n'aurais pas voulu vivre au même âge."